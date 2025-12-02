Мануел Баум няма да остане на треньорския пост в Аугсбург

Германският клуб Аугсбург няма намерение да назначава временния мениджър Мануел Баум за постоянен наследник на уволнения Сандро Вагнер, заяви управляващият директор Михаел Щрьол.

Баум, който е ръководител на отдела за развитие и иновации в тима от Бундеслигата, ще ръководи първия отбор за три мача до края на годината. Преди това той беше треньор от 2016 до 2019 година.

Аугсбург се раздели със Сандро Вагнер

„Важно е да се подчертае, че от гледна точка на клуба и на самия Мануел се съгласихме, че той е на разположение за определен период. Той иска да се върне на позицията, която сме му предложили тук“, каза Щрьол пред ДПА.

Аугсбург изненадващо уволни Йес Торуп в края на сезона и назначи бившия асистент на националния отбор на Германия Вагнер, но 8 загуби в 12 мача от първенството сложиха край на неговия период в тима.