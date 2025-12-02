Бивш турски национал и още 11 души бяха задържани за манипулации на фондовата борса

Дванадесет заподозрени, сред които бившият турски национал Гьокхан Гьонюл, бяха задържани днес в рамките на широкомащабно разследване на предполагаеми манипулации на Истанбулската фондова борса, съобщaват турските медии, като се позовават на Истанбулската главна прокуратура.

Защитникът Гьонюл е бивш играч на истанбулските грандове Фенербахче и Бешикташ и има 66 мача и 1 гол с турския национален отбор.

Друго известно име сред задържаните е илюзионистът Ареф Гафури.

Разследването е започнало от доклад на турския Съвет за капиталовите пазари, който е установил, че група лица са извършвали координирана борсова търговия с цел изкуствено да повишат цената и обемите на търговията с определени акции. В резултат са били регистрирани необичайни колебания на цените на акциите, които не съответстват на естествения ход на пазарната активност. Това е довело до загуби за дребни инвеститори на борсата.

Арестите са били извършени в резултат на едновременни операции в Истанбул, Анкара, Анталия, Самсун и Кахраманмараш.

#SonDakika | Borsa İstanbul'da 'manipülasyon' operasyonu...



Ünlü illüzyonist Aref Ghafouri ve eski futbolcu Gökhan Gönül dahil birçok isim hakkında gözaltı kararı!https://t.co/AUTql7zIpS pic.twitter.com/O4iu5RdVfq — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) December 2, 2025

Заподозрените са разследвани за сформиране на престъпна организация и за извършване на пазарна измама чрез използване на вътрешна информация. Обект на предполагаемите манипулации са били акциите на компанията „Аврупа Ятъръм холдинг“.

Общо в разследването са включени 25 заподозрени. От тях седем вече са били в ареста по свързани обвинения преди днешната операция, а други шест се издирват.