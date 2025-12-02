Това ли е тайната за доброто представяне на Милър-Макинтайър този сезон?

Американският баскетболист с български паспорт Коди Милър-Макинтайър, който през настоящия сезон блести с фланелката на сръбския Цървена звезда в Евролигата и отбелязва средно по 14.1 точки, 4.2 борби и 6.8 асистенции на мач, по своя инициатива е започнал по-рано подготовката си.

Българският национал игра на ниво и миналия сезон, но този път определено е сред водещите състезатели в най-престижната клубна надпревара в Европа, пише изданието Sportskacentrala.com.

Ключов фактор за добрата форма на гарда разкри бившият баскетболист на Цървена звезда Милутин Алексич, който гостува в подкаста Miljanov korner. А именно - българският национал доброволно е започнал по-рано подготовката си за настоящия сезон.

„Милър-Макинтайър дойде по собствена инициатива месец и няколко дни по-рано преди началото на сезона. По своя инициатива той съкрати почивката си. А независимо дали треньорът или клубът настояват да дойдеш по-рано, не си длъжен да идваш и не може да бъдеш санкциониран за това, нито клубът може да се отнесе с теб по един или друг начин“, обясни Алексич.

Снимки: Gettyimages