  2. Бойни спортове
  Усик изненада с желанието си за следващ съперник

Усик изненада с желанието си за следващ съперник

  • 2 дек 2025 | 17:34
Усик изненада с желанието си за следващ съперник

Обединеният световен шампион в тежка категория Олександър Усик ще продължи да се бие и през 2026 г. Но предпочитаният от 38-годишния украинец съперник може да изненада мнозина.

„Искам определено да продължа да се бия догодина. Ще продължа да боксирам. Искам да се бия с Дионтей Уайлдър“, каза Усик пред Boxing King Media. „За мен това е много интересен мач. Уайлдър е шампион, много известен човек, силен боксьор, един от най-великите в тежка категория през последните 10 години.“

Усик (24-0, 15 KO) и Уайлдър, който държа титлата на WBC пет години, не са били свързвани сериозно с двубой през последните години, защото изкачването на Усик – победите му над Антъни Джошуа, Тайсън Фюри и Даниел Дюбоа (всеки по два пъти за четири години) – съвпадна със спад във формата на Уайлдър.

40-годишният Уайлдър (44-4-1, 43 KO) загуби четири от последните си шест мача за последните пет години, като три от пораженията бяха тежки нокаути.

След трилогията с Тайсън Фюри, Уайлдър изглеждаше „изхабен“ в мачовете си срещу Джоузеф Паркър – загуба с единодушно решение през декември 2023 г., и срещу Жилей Жанг – технически нокаут в петия рунд през юни 2024 г.

Уайлдър започна опит за завръщане със седмораундов нокаут над посредствения Терел Хърндън на 27 юни. Планираше да остане активен с още подобни подготвителни мачове, но в последните месеци нищо не се реализира.

„Ако Усик все още е наоколо, когато му дойде времето – това е очевидният избор“, каза Уайлдър пред списание "Ринг" по време на подготовката за мача с Хърндън през юни. „Ще бъде невероятно. Ще се бия с него, ако е готов… Следващата година може да има много изненади. Той вече е казвал, че иска да се бие с мен, а аз се надявам още да мисли така. Това, което постигна, е страхотно и се радвам за него. Той получи шансове, които аз не можех да получа, защото бях опасен.“

Изборът на топ опоненти за Усик вече е доста ограничен.

Усик наскоро оваканти титлата си на WBO, вместо да се изправи срещу задължителния претендент Фабио Уордли. Организацията повиши Уордли (20-0-1, 19 KO) от временен до пълен шампион, след като той направи обрат и нокаутира Паркър на 25 октомври.

Усик обясни защо е отказал мача с Уордли:

„Слушайте, боксът е спорт и бизнес“, каза Усик. „Ако Паркър беше победил, за мен това щеше да е интересен мач. Уордли спечели, а това не е интересен мач за мен. Не бях изненадан от представянето на Уордли. Работил съм с него – той е добър боксьор и страхотно момче. Уважавам го. Може би по-късно можем да се срещнем в по-голям двубой.“

