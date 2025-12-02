Популярни
  2 дек 2025
България отпадна на четвъртфиналите на Европейското отборно първенство до 17 г.

България отпадна на четвъртфиналите на Европейското отборно първенство по бадминтон до 17 години в Аресифе (Испания).

Националите, който в предишните два дни се наложиха над Швеция, Шотландия, Хърватия и Унгария, отстъпиха в спор за място на полуфиналите пред Дания с 0:3.

В отделните срещи Теодор Митев загуби от Кристофър Кункел с 16:21, 11:21, Елена Попиванова претърпя поражение от Дия Мари Черян с 6:21, 15:21, а на двойки Митев и Георги Рупцов бяха надиграни от Максимилиан Йординг Кауфман и Бирк Хорман с 12:21, 7:21.

От 3 до 7 декември ще се проведе индивидуалното Европейско първенство, отново в Испания.

