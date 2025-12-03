Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Интригуващ сблъсък в Пловдив за начало на 10-ия кръг на Sesame НБЛ

Интригуващ сблъсък в Пловдив за начало на 10-ия кръг на Sesame НБЛ

  • 3 дек 2025 | 07:27
  • 193
  • 0
Интригуващ сблъсък в Пловдив за начало на 10-ия кръг на Sesame НБЛ

  • 3 дек 2025 | 07:27

Локомотив Пловдив (5-3) приема Спартак Плевен (6-2) от 19:15 часа тази вечер в първия мач от 10-ия кръг на Sesame НБЛ.

Пловдивчани ще се опитат да удължат победната си серия в първенството. Играчите на Асен Николов спечелиха последните си три срещи, както и 5 от последните 6. Локомотив записа престижна победа като гост над Рилски спортист, надделя над Академик Бултекс 99 в градското дерби, а в последния си мач срази в София Левски.

Спартак Плевен пък имаше три поредни домакинства, като в тях първо отстъпи драматично пред Ботев Враца, а след това пречупи в много оспорван мач Шумен и сломи Академик Бултекс 99.

Играчите на Тодор Тодоров са спечелили 6 от осемте си срещи до момента.

Снимки: Борислав Трошев

