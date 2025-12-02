Кейти Тейлър мечтае за боксов мач срещу Ронда Раузи

За Кейти Тейлър потенциалният мач с легендата на UFC Ронда Раузи не е само въпрос на финанси или глобално внимание. Той е и сблъсък на бойно мислене – на две жени, доминирали спорта си, пише BoxingScene.

Кейти Тейлър надделя над Аманда Серано за трети път

В първите си коментари, след като BoxingScene съобщи в понеделник, че представители на Тейлър и Раузи активно преговарят за двубой, планиран за лятото като събитие на Netflix в Лас Вегас, Тейлър призна, че именно психологическата война прави тази среща толкова вълнуваща.

„Раузи сама по себе си е икона в женския спорт“, каза двукратната безспорна шампионка пред BoxingScene. „Тя има невероятна менталност. Не можеш да стигнеш там, където е тя, без фантастичен ум и психика. Това е много интересен мач. Когато видях заглавията тази сутрин, си помислих: Добре, готова съм за този бой.”

39-годишната Тейлър идва след трета поредна победа над седемкратната шампионка Аманда Серано през юли – главно събитие в Netflix, което събра 6 000 000 гледания и надмина дори цифрите на Канело Алварес – Терънс Крофорд от септември.

Ронда Раузи – член на Залата на славата на UFC и звезда от WWE – доминираше ММА сцената от 2012 до 2015 г. като шампионка в категория петел, белязана от серия от ранни ключове „армбар“. През цялото време тренираше в боксов клуб в Глендейл, Калифорния.

Тейлър смята, че 38-годишната Раузи има достатъчно време да развие боксовите си умения, за да направи мача интригуващ – особено предвид факта, че женските рундове са по две минути и често се превръщат в неумолими размени.

„Абсолютно, това е интересен двубой“, каза Тейлър, докато беше отличавана по време на конвенцията на WBC в Тайланд. „Това е мач, който ще заинтригува феновете и ще запали въображението им – а това е, от което боксът се нуждае. Много бих се радвала да се бия с Ронда. Напълно отворена съм към такива мачове, които обединяват поколения зрители.“

Ирландската олимпийска шампионка, с рекорд 25-1 (6 нокаута), е показвала непреклонна твърдост в тежките си победи по точки срещу Серано, бившата шампионка Чантел Камерън и претендентката Делфин Персун. Качеството на тези мачове изстреля женския бокс от „почти несъществуващ“ при професионалния ѝ дебют до това през 2025 г. да „води галавечери в Медисън Скуеър Гардън и да печели повече пари от всякога“, каза Тейлър.

„Надявам се този прогрес да продължи. Това е привилегия. Ронда Раузи има смисъл.“

Тейлър вярва, че двубоят с Раузи може да надмине интереса към третия ѝ мач със Серано.

Макар някои да смятат, че проблемите на Раузи в последните ѝ UFC мачове срещу боксьорката Холи Холм и легендата Аманда Нунеш са знак, че ще се мъчи срещу Тейлър, шампионката заяви, че има огромно уважение към подготовката, която Раузи ще вложи.

„Раузи има огромна фенска база“, каза Тейлър. „Ще бъде невероятна привилегия да вляза на ринга с такава легенда – не само в UFC, а в женския спорт като цяло. Ще видим какво ще стане.“

А очакванията около мача гарантират, че Тейлър ще бъде в топ форма.

„Срещу когото и да се бия, аз съм мотивирана“, каза тя. „Обичам спорта. Обичам тренировките. Но този мач е наистина интересен.“

Относно финансовата част – за която предстоят частни преговори – Тейлър призна, че моментът е перфектен, защото през юли става на 40 години.

„Кариерите ни са много кратки“, каза тя. „Всички искаме да спечелим колкото можем повече, да изградим наследство и да участваме в големи мачове, като същевременно пазим честта на спорта. В крайна сметка трябва да направя това, което е правилно за мен и моето семейство.“

Тейлър стана още по-популярна след участието си в шоуто на Джейк Пол срещу Майк Тайсън и беше попитана и за предстоящия професионален мач на Пол с бившия двукратен шампион Антъни Джошуа на 19 декември.

„Пол има опит и в бокса, и в забавлението“, каза тя. „Професионалният бокс е и развлечение. Затова успява да прави тези мачове по Netflix. „Това е рисков мач и за двамата. Ще се изненадам, ако Джейк Пол не бъде нокаутиран. Антъни Джошуа удря изключително силно.

Това е лудост. Имам огромно уважение към Джейк Пол, че е приел този бой. Това е един от най-тежко удрящите боксьори в спорта. Мисля, че е безумие, че този мач се случва, но нямам нищо против – защото носи огромно внимание към бокса.“

А вниманието е нещо, което и Тейлър отлично умее да привлича, пише в заключение в материала на BoxingScene.