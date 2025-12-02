Ирански триатлонист прие наказание за допинг

Международната агенция за тестване (ITA) потвърди, че иранският триатлонист Сейед Мохамад Хосейни е приел наложената му санкция за нарушаване на антидопинговите правила. Наказанието е лишаване от състезателни права за период от три години поради употреба на забранено вещество.

Хосейни, който спечели миналогодишния национален шампионат по спринтов дуатлон в Казвин с време под един час, ще бъде със спрени права със задна дата. Периодът на наказанието е от 4 юли 2023 г. до 3 юли 2026 г. Освен това всички негови индивидуални резултати от 24 февруари 2020 г. насам са анулирани, включително отнемане на медали, точки и наградни фондове. Сред анулираните му постижения са трето място на националния шампионат по триатлон на Иран за 2025 г. и второ място на Азиатската купа по спринтов дуатлон и шампионата на Централна Азия в Табриз през 2024 г.

Санкцията е резултат от преглед на стероидния биологичен паспорт на спортиста, извършен от Отдела за управление на паспорти на спортисти (APMU). Анализът е установил неблагоприятна находка, свързана с аномалии в стойностите на стероидния профил. По-конкретно, APMU единодушно е потвърдил, че отклоненията в паспорта на атлета от 24 февруари 2020 г. най-вероятно са причинени от прием на екзогенен тестостерон.

Хосейни не е оспорил нарушението и се е съгласил с последствията, предложени от ITA съгласно антидопинговите правила на Световния триатлон. По този начин случаят е разрешен чрез споразумение и приемане на последствията.

Благодарение на ранното си признание за нарушението, иранецът е получил намаление на санкцията с една година. В противен случай стандартният период на наказание за употреба на забранено вещество или метод, съгласно член 10.8.1 от антидопинговите правила на Световния триатлон, е четири години.