Два полуфинала за България в първия ден на Европейското в малък басейн

Габриела Георгиева и Дарен Кирилов се класираха за полуфиналите в първия ден на Европейското първенство по плуване в малък басейн в Люблин, Полша.

Георгиева не направи най-доброто си плуване и остана на повече от три секунди от националния рекорд, като завърши девета в сериите на 200 метра гръб за жени с 2:07.54 минути. Това бе достатъчно за опитната състезателка да влезе сред 16-те полуфиналистки в дисциплината, в която бяха заявени за участие едва 18 състезателки.

Дебютантът на голям форум Дарен Кирилов стартира много силно на 200 метра гръб при мъжете и водеше след първата половина на дистанцията в своята серия, но не успя да задържи темпото и финишира с 1:53.22 минута, една секунда по-слабо от националния му рекорд, който постави миналия месец в Бургас.

Постижението на 18-годишния Кирилов му отреди 17-о място в общото класиране, но той влезе сред 16-те полуфиналисти заради квотния принцип от една страна да се класират максимум по двама състезатели, което извади от полуфиналите по един състезател от Великобритания, Испания и Франция, които имаха по-добри времена от Кирилов.

Другият българин на 200 метра гръб Калоян Левтеров плува далеч от личното си постижение в дисциплината и с 1:55.93 минута остана 24-и в сериите.

Други четирима български участници отпаднаха в сериите в първия ден на шампионата.

Диана Петкова остана на една стотна от влизане в полуфинал на 100 метра бруст при жените. Българката финишира за 1:05.97 минута и остана на 17-о място, само на стотна след финландката Вера Кивиринта, която затвори полуфиналите на 16-а позиция.

Другата българка в дисциплината - Тея Николова зае 26-о място с 1:06.86 минута.

Любомир Епитропов спечели своята серия на 100 метра бруст с време 58.50 секунди, но това не бе достатъчно и той остана 34-и в общото класиране на дисциплината.

По-рано Петър Мицин откри българското участие на шампионата в сериите на 400 метра свободен стил, където завърши 12-и.