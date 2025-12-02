Популярни
Петър Мицин откри българското участие на Европейското с 12-то място

  • 2 дек 2025 | 12:20
Петър Мицин откри българското участие с 12-о място в сериите на 400 метра свободен стил за мъже в първия ден на Европейското първенство по плуване в 25-метров басейн в полския град Люблин.

Мицин завърши с време 3:39.64 минути и не успя да намери място сред осмината финалисти в дисциплината. Българинът стартира лошо и въпреки усилията си във втората половина на дистанцията, не успя да навакса изоставането, като финишира пети в своята серия и 12-и в общото класирането.

Мицин остана на близо секунда от националния си рекорд в дисциплината от 3:38.94 минути, поставен преди година в Будапеща.

Най- бърз в сериите бе ирландецът Даниел Уифен с 3:37.04 минути.

