Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Анди Мъри коментира работата си с Новак Джокович

Анди Мъри коментира работата си с Новак Джокович

  • 2 дек 2025 | 10:44
  • 721
  • 0
Анди Мъри коментира работата си с Новак Джокович

Бившият шотландски тенисист Анди Мъри заяви, че е натрупал ценен опит по времето, в което беше треньор на носителя на 24 титли от Големия шлем Новак Джокович.

Двамата си сътрудничиха за период от около шест месеца в началото на тази година, но се разделиха, след като сърбинът не успя да спечели нито една титла в този период.

"Той е не само с един от най-добрите тенисисти, но и един от най-добрите спортисти на всички времена, така че очакванията ми бяха, че ще бъде изключително предизвикателство. Новак, както и аз, е взискателна личност, по отношение на тениса той е изключително стриктен. Поглеждам назад и се радвам, че го направих. Беше невероятно преживяване и натрупан ценен опит", каза Мъри пред тенис подкаста на изданието The Athletic.

Анди Мъри за работата си с Новак Джокович: Първоначално ми хареса, но...
Анди Мъри за работата си с Новак Джокович: Първоначално ми хареса, но...

"Бях напълно отдаден на работата си. Преди да я поема бях на ски ваканция и той знаеше това. Но ми се наложи да стоя до 11 вечерта, да гледам тенис мачове и да му ги изпращам, за да може той да се подготви", добави шотландецът, който е трикратен победител в турнирите от Големия шлем и бивш номер 1 в света.

Под наставленията на Мъри Джокович победи настоящия номер 1 в ранглистата Карлос Алкарас на четвъртфиналите на Откритото първенство на Австралия, но бе принуден да се откаже заради контузия само сет след началото на полуфинала с Александър Зверев.

"Жалко е това, което се случи с контузията му в Австралия. Но той игра изключителен тенис по време на целия турнир. След контузията следващите няколко месеца несъмнено бяха тежки за него, но това важеше и за нас като негов треньорски екип. Така че имаше разочарование, защото не успяхме да постигнем резултатите, които той искаше. Въпреки това се радвам, че приех работата, защото за кратко време научих множество ценни неща за треньорската професия. Когато те хвърлят в дълбокото, бързо разбираш много неща за себе си – кои са силните ти страни и върху какво трябва да работиш още", добави Мъри.

Той бе попитан и дали е готов отново да стане треньор, на което 38-годишният шотландец отговори положително.

Следвай ни:

Още от Тенис

Отиде си легенда на италианския тенис

Отиде си легенда на италианския тенис

  • 1 дек 2025 | 15:13
  • 1159
  • 0
Александър Донски вече е №120 в света на двойки

Александър Донски вече е №120 в света на двойки

  • 1 дек 2025 | 13:11
  • 495
  • 0
Лиа Каратанчева влезе в топ 300 на световната ранглиста

Лиа Каратанчева влезе в топ 300 на световната ранглиста

  • 1 дек 2025 | 13:02
  • 608
  • 2
Млад швейцарски тенисист обяви, че е гей

Млад швейцарски тенисист обяви, че е гей

  • 30 ное 2025 | 11:33
  • 2644
  • 11
Александър Донски триумфира с титлата на двойки на турнира от сериите "Чалънджър" в португалския град Мая

Александър Донски триумфира с титлата на двойки на турнира от сериите "Чалънджър" в португалския град Мая

  • 29 ное 2025 | 19:14
  • 777
  • 1
Шиникова загуби финала на двойки в Тунис

Шиникова загуби финала на двойки в Тунис

  • 29 ное 2025 | 15:49
  • 770
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Утре е важен ден за българския футбол - чака се решение на УЕФА

Утре е важен ден за българския футбол - чака се решение на УЕФА

  • 2 дек 2025 | 11:18
  • 10168
  • 17
Интригуваща среща на Арда и Ивелин Попов с Ботев

Интригуваща среща на Арда и Ивелин Попов с Ботев

  • 2 дек 2025 | 08:00
  • 4968
  • 8
Монтана има нужда от точки, но Локо (София) ще иска да продължи с добрите резултати

Монтана има нужда от точки, но Локо (София) ще иска да продължи с добрите резултати

  • 2 дек 2025 | 07:30
  • 5281
  • 8
В Испания загрижени за Любо Пенев

В Испания загрижени за Любо Пенев

  • 2 дек 2025 | 10:17
  • 6696
  • 7
Барселона и Атлетико Мадрид се изправят в битка за върха в Ла Лига

Барселона и Атлетико Мадрид се изправят в битка за върха в Ла Лига

  • 2 дек 2025 | 07:00
  • 6175
  • 9
Родриго изравни антирекорд в историята на Реал Мадрид

Родриго изравни антирекорд в историята на Реал Мадрид

  • 2 дек 2025 | 01:48
  • 14125
  • 9