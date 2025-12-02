Анди Мъри коментира работата си с Новак Джокович

Бившият шотландски тенисист Анди Мъри заяви, че е натрупал ценен опит по времето, в което беше треньор на носителя на 24 титли от Големия шлем Новак Джокович.

Двамата си сътрудничиха за период от около шест месеца в началото на тази година, но се разделиха, след като сърбинът не успя да спечели нито една титла в този период.

"Той е не само с един от най-добрите тенисисти, но и един от най-добрите спортисти на всички времена, така че очакванията ми бяха, че ще бъде изключително предизвикателство. Новак, както и аз, е взискателна личност, по отношение на тениса той е изключително стриктен. Поглеждам назад и се радвам, че го направих. Беше невероятно преживяване и натрупан ценен опит", каза Мъри пред тенис подкаста на изданието The Athletic.

Анди Мъри за работата си с Новак Джокович: Първоначално ми хареса, но...

"Бях напълно отдаден на работата си. Преди да я поема бях на ски ваканция и той знаеше това. Но ми се наложи да стоя до 11 вечерта, да гледам тенис мачове и да му ги изпращам, за да може той да се подготви", добави шотландецът, който е трикратен победител в турнирите от Големия шлем и бивш номер 1 в света.

Под наставленията на Мъри Джокович победи настоящия номер 1 в ранглистата Карлос Алкарас на четвъртфиналите на Откритото първенство на Австралия, но бе принуден да се откаже заради контузия само сет след началото на полуфинала с Александър Зверев.

"Жалко е това, което се случи с контузията му в Австралия. Но той игра изключителен тенис по време на целия турнир. След контузията следващите няколко месеца несъмнено бяха тежки за него, но това важеше и за нас като негов треньорски екип. Така че имаше разочарование, защото не успяхме да постигнем резултатите, които той искаше. Въпреки това се радвам, че приех работата, защото за кратко време научих множество ценни неща за треньорската професия. Когато те хвърлят в дълбокото, бързо разбираш много неща за себе си – кои са силните ти страни и върху какво трябва да работиш още", добави Мъри.

Той бе попитан и дали е готов отново да стане треньор, на което 38-годишният шотландец отговори положително.