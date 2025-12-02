Днес започват изслушванията преди новия съдебен процес за смъртта на Марадона

В Аржентина ще се проведе днес предварително изслушване, за да се уточнят детайлите около новия съдебен процес за смъртта на Диего Марадона, предаде АФП. Това става шест месеца, след като бе отменен първият съдебен процес. От защитата обаче имат нови доказателства, като трябва да се реши по време на процеса дали смъртта на аржентинската икона е могла да бъде избегната, или е била в резултат на грешка и небрежно отношение.

Засегнатите страни се събират с Сан Исидро в северната част на Буенос Айрес, за да се уточнят изслушванията и свидетелите, като за начална дата на новия процес е определена 17 март 2026 година.

Марадона почина на 25 ноември 2020 година от сърдечна криза и белодробно възпаление в период, в който се възстановяваше след неврохирургична операция.

Първото дело бе прекратено през месец май, след като в продължение на два месеца имаше изслушване на 44 свидетели. Един от тримата съдии тогава участва в мини сериал по същата тема, което доведе до отстраняването му и спирането на процеса.