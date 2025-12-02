Популярни
Пет отбора завършиха с пълен актив първата групова фаза на Световното по хандбал

  • 2 дек 2025 | 10:26
  • 124
  • 0
Норвегия, Дания, Унгария, Германия и Бразилия завършиха с пълен актив първата фаза на Световното първенство по хандбал за жени.

Скандинавките, олимпийски шампионки от Париж 2024, приключиха в група „Н“ с успех 31:19 (19:10) над Ангола в Трир след 6 попадения на голямата си звезда Нора Мьорк. Африканките също продължават напред с 4 точки, както и Република Корея, който си осигури третото място с 2 пункта след победа над аутсайдера Казахстан с 35:17 (15:7).

Европейските вицешампионки от Дания завършиха с пълен актив в група „А“ след 39:31 (21:18) в директния сблъсък за първото място с Румъния в Хертогенбош. От групата за втората фаза се класира и третият Япония, който спечели срещу Хърватия с 25:19 (10:10) и елиминира съперника от борбата за отличията.

Унгарките, световни шампионки от 1965 година, продължиха успешната си серия в група „В“ след 32:25 (13:14) над Швейцария. Двата отбора продължават напред, както и Сенегал, който завърши трети след 30:21 (17:15) над Иран.

Съорганизаторът на турнира Германия спечели убедително срещу Сърбия с 31:20 (17:10) и зае първото място в група „С“ с 6 точки. Сръбкините също се класираха за следващата фаза с 4, както и Исландия, която надделя над Уругвай с 33:19 (17:7) в последния си мач и се нареди трети с 2.

Световният шампион от 2013 година Бразилия беше безпогрешен в група „G“ в Щутгарт след 31:27 (15:16) срещу Швеция. Скандинавките останаха втори с 4 точки и продължават напред, както и Чехия, който завърши трети след 44:21 (21:10) над Куба, като с 11 гола в мача за победителките се отличи Шарлоте Холевова.

