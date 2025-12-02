Лобалу е звездата в състава на Швейцария за Европейското първенство по крос-кънтри

Швейцария обяви състав от 22-ма атлети, които ще представят страната на Европейското първенство по крос-кънтри в Лагоа на 14 декември. Най-изявеното име в швейцарския отбор е настоящият европейски шампион на 10 000 метра Доминик Лобалу, за когото това ще бъде дебют на континенталния шампионат по крос-кънтри.

Швейцария не е печелила медал в нито една дисциплина на първенството от 2019 г. насам, когато Жулиен Вандерс спечели бронз при мъжете. Лобалу обаче има потенциала да последва стъпките му, ако успее да пренесе отличната си форма от пистата и шосейните бягания в крос кънтрито.

В мъжкия отбор при старшата възраст към Лобалу се присъединяват опитните Йонас Раес и Морган Льо Ген. Последният завърши на осмо място на 5000 метра на Европейското първенство по лека атлетика в Рим през 2024 г.

Швейцария ще изпрати отбори и за смесената щафета, както и за двете състезания при юношите и девойките под 20 години. В състава на девойките до 20 години е включена Ширин Кербер, която миналата година се класира на осмо място в същата възрастова група в Анталия.

Снимки: Gettyimages