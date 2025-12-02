Антъни Дейвис се развихри и Далас изненада Йокич и компания

Далас Маверикс победи Денвър Нъгетс като гост със 131:121 в среща от редовния сезон на НБА тази нощ. Домакините спечелиха първата част с 41:27, но отговорът на тексасците не закъсня и тимът, воден от завърналия се след травма Антъни Дейвис, отвърна с 42 точки във втората четвърт срещу 27 от домакините. Двата отбора си размениха по още една част до края на срещата, но Далас в крайна сметка извоюва успеха след силна серия в последната четвърт. Така балансът на тима вече е 7-15, а с четвъртото си поражение у дома от началото на кампанията Денвър е с 14-6.

Най-резултатен в срещата беше Дейвис, който отбеляза 32 точки в седмия си мач от началото на сезона и втори след лечение на контузия, а към тях той добави и 13 борби плюс 4 асистенции и 2 чадъра. Райън Нембхард също записа „дабъл-дабъл“ с 28 точки и 10 асистенции, а избраният под номер 1 в тазгодишния драфт на НБА новобранец Купър Флаг добави 24 точки плюс 8 борби.

За Денвър Никола Йокич се отчете с 11-ия си „трипъл-дабъл“ през сезона с 29 точки, 13 асистенции и 20 борби. Спенсър Джоунс завърши с 28 точки, а Пейтън Уотсън – с 15.

Снимки: Gettyimages