България постигна трета победа на Европейското отборно първенство по бадминтон до 17 години

Тимът на България постигна трета поредна победа на Европейското отборно първенство по бадминтон до 17 години в Аресифе (Испания).

Националите, които вчера спечелиха срещу Швеция и Шотландия, днес надделяха над Хърватия с 4:1 успеха.

Победите днес записаха Георги Рупцов на единично и на двойки Теодор Митев/Калоян Великов, Елена Попиванова/Виктория Попова и Симай Мехмедова/Стилиян Нановски.

България е лидер в класирането с три успеха от три срещи.

Следващият двубой на тима е утре срещу Унгария.

От 3 до 7 декември ще се проведе индивидуалното Европейско първенство, отново в Испания.