Олимпийска шампионка по плуване е със спрени състезателни права за две години

Олимпийската шампионка по плуване Пенелопе Олексиак получи двугодишна дисквалификация заради нарушаване на антидопинговите правила. Нейното наказание ще бъде в сила от 15 юли 2025 г. до 14 юли 2027 г., а всичките ѝ спортни резултати от 16 юни 2025 г. насам са анулирани. Новината беше съобщена от Международната агенция за допинг тестове (ITA).

Според ITA плувкинята Пенелопе Олексиак е приела последствията за нарушаването на антидопинговите правила (ADRV) съгласно член 2.4 от Антидопинговите правила на Световната федерация по плувни спортове (World Aquatics ADR).

Както беше съобщено по-рано, спортистката е допуснала три пропуска на допинг проверки в рамките на 12-месечен период между октомври 2024 г. и юни 2025 г. На 15 юли 2025 г. тя е приела доброволно временно спиране на състезателните си права в очакване на разрешаването на случая. Плувкинята не е оспорила нарушението и се е съгласила с предложените от ITA санкции. По този начин казусът е приключен чрез приемане на последствията.

Периодът на нейната дисквалификация е от 15 юли 2025 г. до 14 юли 2027 г. Освен това всички индивидуални спортни резултати, постигнати от 16 юни 2025 г., са анулирани, което включва отнемане на медали, точки и награди.

Решението може да бъде обжалвано пред Спортния арбитражен съд от всяка страна, която има право на това, в съответствие с член 13.2.3 от Антидопинговите правила на Световната федерация по плувни спортове.

