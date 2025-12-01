Популярни
  Българите осми на Световната купа на сабя за младежи в Тунис

  1 дек 2025
Българите осми на Световната купа на сабя за младежи в Тунис

Българският отбор в състав Никола Господинов, Симеон Далеков, Николай-Томас Георгиев и Станимир Пелов се класира на осмо място в турнира за световната купа на сабя младежи, който се проведе в Хамамет (Тунис). В надпреварата се включиха 21 отбора, а играта беше на изключително високо ниво.

Господинов, Далеков, Георгиев и Пелов победиха във втория кръг на елиминациите Румъния с 45:43. В двубоя за място на полуфиналите те отстъпиха пред тима на неутралните индивидуални спортисти с 43:45. В срещите за разпределение на местата от 5 до 8 българите отстъпиха пред отбора на Испания с 37:45 и пред Унгария с 38:45 и заеха осмо място в крайното класиране.

В отборния турнир на девойките българките заеха 11 място от 19 отбора. Във втория кръг на елиминациите Мариела Георгиева, Мая Антонова, Виктория Витлиемова и Моника Николова отстъпиха пред Китай с 33:45. В срещите за разпределение на местата от 9 до 16 сабльорките ни надделяха над Бразилия с 45:41, а след това отстъпиха пред Украйна с 43:45. Последва победа над Испания с 45:43 и 11 място в крайното класиране.

