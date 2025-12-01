Министър Пешев: Домакинството на Giro d’Italia е исторически момент за България

Giro d’Italia е много повече от състезание. Giro d’Italia е институция, традиция, културен символ. Повече от век обиколката вдъхновява поколения колоездачи и любители на колоездачния спорт. Да имаме привилегията България да бъде домакин на старта и първите три етапа през 2026 г. е исторически момент за нашата страна. Това заяви министърът на младежта и спорта Иван Пешев в Рим, където се състоя представянето на маршрута на колоездачната обиколка на Италия през следващата година.

“Това престижно спортно събитие има дълбоко значение за младежта и спорта в България. То ще отвори нова страница в развитието на колоезденето, ще стимулира децата и младите хора да открият магията на спорта, да бъдат активни и да водят здравословен начин на живот. Giro d’Italia ще покаже на нашите деца, че успехът е възможен, когато вложиш труд, дисциплина и сърце”, каза още Пешев.

Министърът подчерта, че България е отличен организатор на спортни събития от най-висок ранг и изрази увереност, че страната ни ще бъде достоен домакин и на Giro d’Italia.

На събитието в Рим присъстваха и премиерът Росен Желязков, министърът на туризма Мирослав Боршош, президентът на RCS Урбано Кайро и изпълнителният директор на RCS Sport Паоло Белино.