Спалети: Победата не е достатъчна, трябва да печелим красиво

Треньорът на Ювентус Лучано Спалети заяви, че “бианконерите” не просто трябва да започнат да печелят мачовете си, но и да го правят с красив футбол, тъй като феновете на тима имат “фин вкус”. Бившият селекционер на националния отбор на Италия също така посочи, че би предпочел да има на разположение Душан Влахович, за когото малко по-рано днес стана ясно, че ще липсва между два и три месеца, но в крайна сметка ще трябва да бъдат намерени решения и в отсъствието на сърбина. Утре Юве стартира кампанията си в турнира за Купата на Италия с двубой срещу Удинезе, а победителят от този сблъсък ще се изправи срещу Дженоа или Аталанта в следващия кръг през февруари.

“Трябва да очаквате няколко промени, защото последните няколко дни бяха изтощителни и физически, и психически. Цялата група работи възможно най-добре и всеки заслужава да получи шанс. Що се отнася до състоянието на Душан Влахович, там трябва да се обърнем към лекарите, защото те са тези, които са наясно с тези неща. Явно той ще отсъства от игра два или три месеца. Бих предпочел да го имам на разположение, защото той е важен за отбора. Но футболът е въпрос на шансове, те идват и си отиват, важният въпрос е да ги овладеем и да ги използваме. Очевидно е, че трябва да започнем да печелим важните мачове, но също така искаме да дадем зрелище на феновете, трябва да постигнем резултати с добри игри. Победата не е достатъчна, трябва да играем добре, ще се опитаме да направим и двете, но междувременно трябва да започнем да печелим мачовете си,” заяви Спалети.

Снимки: Gettyimages