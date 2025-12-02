Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ювентус
  3. Ювентус посяга към 1/4-финалите в Купата на Италия

Ювентус посяга към 1/4-финалите в Купата на Италия

  • 2 дек 2025 | 07:15
  • 664
  • 0
Ювентус посяга към 1/4-финалите в Купата на Италия

Ювентус и Удинезе ще се изправят един срещу друг в мач от осминафиналите в Купата на Италия. Срещата на "Алианц Стейдиъм" е с начален час 22:00. Юве е в ролята на фаворит, но гостите от Удине са амбицирани да поднесат изненада.

Ювентус демонстрира стабилна форма в последните си пет мача с две победи и три равенства. "Бианконерите" победиха Каляри с 2:1 през уикенда, а по-рано през седмицата постигнаха драматичен успех като гост срещу Бодьо/Глимт с 3:2 в Шампионската лига. Преди това отборът на Лучано Спалети записа три последователни равенства - 1:1 срещу Фиорентина, 0:0 в дербито с Торино и 1:1 срещу Спортинг (Лисабон).

Удинезе няма равенство в последните си пет срещи. "Фриуланите" идват след победа като гост срещу Парма с 2:0, но преди това претърпяха две последователни загуби - 0:3 от Болоня и 0:2 от Рома.

Ювентус е в подем, а Спалети ще разчита на добрата форма на Душан Влахович и Кенан Йълдъз и Едон Жегрова. В средата на терена Мануел Локатели и Тюн Копмайнерс се очаква да организират играта на "бианконерите".

Николо Дзаниоло и Санди Ловрич ще бъдат движещата сила в средата на терена за Удинезе, докато в нападение Адам Букса и Кийнън Дейвис ще се опитат да застрашат вратата на Юве.

Последната среща между двата отбора се състоя на 29 октомври 2025 г. в мач от Серия "А", в който Ювентус победи Удинезе с 3:1. Преди това, на 18 май 2025 г., "бианконерите" надделяха над "фриуланите" с 2:0.

В последните пет срещи между двата отбора Ювентус има четири победи, докато Удинезе спечели само веднъж - на 12 февруари 2024 г. с 1:0 като гост.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

УЕФА обмисля потенциално изключване на Израел

УЕФА обмисля потенциално изключване на Израел

  • 2 дек 2025 | 07:45
  • 642
  • 2
Барселона и Атлетико Мадрид се изправят в битка за върха в Ла Лига

Барселона и Атлетико Мадрид се изправят в битка за върха в Ла Лига

  • 2 дек 2025 | 07:00
  • 1376
  • 4
Ще скъси ли Ман Сити разликата до водача Арсенал?

Ще скъси ли Ман Сити разликата до водача Арсенал?

  • 2 дек 2025 | 06:45
  • 804
  • 0
Лийдс уволнява Даниел Фарке при загуби от Челси и Ливърпул

Лийдс уволнява Даниел Фарке при загуби от Челси и Ливърпул

  • 2 дек 2025 | 06:21
  • 783
  • 0
Линекер: Хари Кейн е по-добър от мен

Линекер: Хари Кейн е по-добър от мен

  • 2 дек 2025 | 05:58
  • 528
  • 1
Барселона и Манчестър Юнайтед в битка за защитник на Айнтрахт

Барселона и Манчестър Юнайтед в битка за защитник на Айнтрахт

  • 2 дек 2025 | 05:06
  • 2150
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Интригуваща среща на Арда и Ивелин Попов с Ботев

Интригуваща среща на Арда и Ивелин Попов с Ботев

  • 2 дек 2025 | 08:00
  • 955
  • 2
Монтана има нужда от точки, но Локо (София) ще иска да продължи с добрите резултати

Монтана има нужда от точки, но Локо (София) ще иска да продължи с добрите резултати

  • 2 дек 2025 | 07:30
  • 1708
  • 3
Барса пусна Араухо в безсрочен отпуск, защитникът се опасявал, че ще навреди на отбора

Барса пусна Араухо в безсрочен отпуск, защитникът се опасявал, че ще навреди на отбора

  • 2 дек 2025 | 03:49
  • 7625
  • 6
Родриго изравни антирекорд в историята на Реал Мадрид

Родриго изравни антирекорд в историята на Реал Мадрид

  • 2 дек 2025 | 01:48
  • 7435
  • 5
Янтра възкръсна срещу Пирин с две дузпи

Янтра възкръсна срещу Пирин с две дузпи

  • 1 дек 2025 | 18:46
  • 16320
  • 20
Официално: Карлос Насар подписа договор и ще вдига за България!

Официално: Карлос Насар подписа договор и ще вдига за България!

  • 1 дек 2025 | 14:55
  • 29607
  • 65