Ювентус посяга към 1/4-финалите в Купата на Италия

Ювентус и Удинезе ще се изправят един срещу друг в мач от осминафиналите в Купата на Италия. Срещата на "Алианц Стейдиъм" е с начален час 22:00. Юве е в ролята на фаворит, но гостите от Удине са амбицирани да поднесат изненада.

Ювентус демонстрира стабилна форма в последните си пет мача с две победи и три равенства. "Бианконерите" победиха Каляри с 2:1 през уикенда, а по-рано през седмицата постигнаха драматичен успех като гост срещу Бодьо/Глимт с 3:2 в Шампионската лига. Преди това отборът на Лучано Спалети записа три последователни равенства - 1:1 срещу Фиорентина, 0:0 в дербито с Торино и 1:1 срещу Спортинг (Лисабон).



Удинезе няма равенство в последните си пет срещи. "Фриуланите" идват след победа като гост срещу Парма с 2:0, но преди това претърпяха две последователни загуби - 0:3 от Болоня и 0:2 от Рома.

Ювентус е в подем, а Спалети ще разчита на добрата форма на Душан Влахович и Кенан Йълдъз и Едон Жегрова. В средата на терена Мануел Локатели и Тюн Копмайнерс се очаква да организират играта на "бианконерите".



Николо Дзаниоло и Санди Ловрич ще бъдат движещата сила в средата на терена за Удинезе, докато в нападение Адам Букса и Кийнън Дейвис ще се опитат да застрашат вратата на Юве.

Последната среща между двата отбора се състоя на 29 октомври 2025 г. в мач от Серия "А", в който Ювентус победи Удинезе с 3:1. Преди това, на 18 май 2025 г., "бианконерите" надделяха над "фриуланите" с 2:0.



В последните пет срещи между двата отбора Ювентус има четири победи, докато Удинезе спечели само веднъж - на 12 февруари 2024 г. с 1:0 като гост.

Снимки: Imago