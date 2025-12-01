Популярни
Поредeн международен успех за бургаските ветроходци

  • 1 дек 2025 | 16:37
Поредeн международен успех за бургаските ветроходци

Отличен финал на ветроходния сезон постигна школата на Яхт Клуб „Черноморец“ – Бургас, след като младите таланти на клуба се завърнаха с призови отличия от престижната международна регата Open Tekirdag Trophy, проведена през изминалия уикенд в турския град Текирдаг.

Състезанието предложи истинско изпитание за младите ветроходци – променливи ветрове, силни пулсации, проливен дъжд, големи вълни, последвани от периоди на пълно безветрие. Въпреки суровите условия, състезателите демонстрираха висока подготовка, характер и отлична техника, като постигнаха впечатляващи резултати.

Сред най-силно откроилите се състезатели бе Роман Конанов в клас Оптимист, който впечатли със стабилно и уверено каране през всички гонки и заслужено се изкачи на първото място при момчетата младша възраст. В клас Илка 6 Семьон Емелианов отново демонстрира последователност и характер, потвърждавайки отличната си форма от целия сезон. Той води оспорвана битка със състезателите на домакините и се пребори за престижното второ място.

Не по-малко впечатляващо беше и представянето на Анна Конанова, която в категорията момичета младша възраст в клас Оптимист успя да се наложи в силна и амбициозна конкуренция. Със своята концентрация и постоянство тя заслужено се класира на трето място, добавяйки още един значим успех към колекцията на клуба.

Успешното представяне в Текирдаг е още едно доказателство за високото ниво на школата на Яхт Клуб „Черноморец“ – Бургас и служи като силна мотивация за предстоящите регати през следващия сезон. Младите бургаски надежди продължават уверено да покоряват международните води и да прославят родния град.

