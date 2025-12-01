Българското правителство и RCS Sport постигнаха споразумение за старта на Джиро д'Италия

Giro d'Italia 2026 (Джиро д'Италия) ще включва три етапа в България, обхващащи повече от 600 км и включващи множество общини от Несебър до София, съобщиха официално организаторите.

Световноизвестната колоездачна обиколка Giro d'Italia ще влезе в историята през 2026 г. с първия си старт в България. Българското правителство и RCS Sport, подкрепена от GO Group Consultancy (GGC) като транзакционни консултанти, постигнаха споразумение, с което България официално е определена за домакин на началните етапи. Обявяването се представя публично днес в Рим. Споразумението предвижда, че първите трите етапа от Обиколката на Италия 2026 ще бъдат с обща дължина над 600 км, преминавайки през България от Несебър до София, в пълно съответствие с международните технически и безопасни изисквания за елитни велосипедни състезания. Десетки общини ще участват, като всяка от тях ще отговаря за местните оперативни и промоционални дейности, предназначени да максимизират видимостта и въздействието върху общността.

"Пренасянето на големия старт на Giro d'Italia в България отразява нашия ангажимент да разширим международното покритие на състезанието и да споделим неговото наследство с нова публика", каза Паоло Белино, главен изпълнителен директор на RCS Sport.

RCS Sport бе подкрепена в усилията си от GGC като консултанти по сделката. По време на преговорите и структурирането на сделката с българското правителство, RCS Sport работи в тясно сътрудничество с Министерството на спорта и Министерството на туризма. RCS Sport ръководи преговорите, подпомагана от GGC във всички аспекти на преговорната рамка.

"От самото начало нашата цел беше да изградим последователна стратегическа рамка, която да съгласува международните спортни стандарти с дългосрочните национални приоритети на България", заяви Никодемо Петчек, управляващ партньор в GGC.

"Общият ангажимент на всички страни гарантира ефективен и конструктивен резултат."

Консултантската дейност бе водена от управляващия партньор Никодемо Петчек и Крестиян Колев, управляващ партньор и директор по институционалните отношения, чието съвместно ръководство осигури безпроблемна координация между всички заинтересовани страни.

Благодарение на обширния икономически анализ, проведен от Banca Ifis за Giro d'Italia, състезанието се очертава като един от най-влиятелните спортни икономически двигатели в Европа. Според тяхната оценка, обиколката генерира над 2 милиарда евро обща икономическа полза, като съчетава 620 милиона евро в незабавни приходи, свързани с туризма и организационната дейност, и допълнителни 1,4 милиарда евро в дългосрочни ефекти, дължащи се на повторен туризъм и инвестиции в териториалното наследство. С повече от 2,1 милиона зрители на място и глобална аудитория, която следи всичките 21 етапа на събитието, Джирото действа като ускорител за привлекателността на територията, превръщайки както зрителите на живо, така и зрителите в медиите в бъдещи посетители. Състезанието повишава популярността на регионите-домакини, увеличава привлекателността на местната култура, пейзажи и преживявания и подкрепя веригата от доставки, която се простира далеч отвъд колоезденето, като облагодетелства 10 различни индустрии, от хотелиерството до търговията на дребно, транспорта, уелнес и др.

От спортна гледна точка България предлага много разнообразен терен - планини, крайбрежие и динамична градска среда - подходящ за състезания от световна класа.

В институционален план Италия и България се радват на дългогодишни двустранни отношения, като Италия постоянно се нарежда сред основните източници на преки чуждестранни инвестиции в България. Тази солидна основа улеснява бързото развитие на партньорството.

Предстоящото присъединяване на България към еврозоната през януари 2026 г. допълнително укрепва позицията и като все по-привлекателна европейска дестинация за туризъм, инвестиции и международни събития.

Символично, пренасянето на големия старт в България отразява ангажимента на Giro d'Italia да отпразнува културното и географско разнообразие на Европа, като същевременно разширява международното измерение на състезанието.

"Това събитие значително повишава международната видимост на България и укрепва нейната позиция на световната туристическа карта", заяви министър-председателят на България Росен Желязков.

Споразумението демонстрира способността на България да координира сложни, високопрофилни международни събития чрез силно институционално сътрудничество и експертен опит в частния сектор. То също така подчертава нарастващия потенциал на страната за бъдещи публично-частни партньорства в областта на инфраструктурата, туризма и организирането на големи събития.

"Проектът отразява нашата основна методология: съчетаване на аналитична строгост, институционална координация и трансгранично изпълнение. Той показва нарастващия капацитет на България да бъде домакин на големи международни събития, като ги използва за дългосрочно развитие", споделя Крестиян Колев, управляващ партньор и директор на институционалните отношения в GGC.

"Ние разглеждаме това като нещо повече от един проект - това е модел за бъдещи публично-частни партньорства в областта на спорта, инфраструктурата и туризма", заяви Вито Петчек, управляващ партньор в GGC.

"Очакваме, че подобни рамки биха могли да подкрепят развитието на други международни събития и стратегически инициативи в региона."