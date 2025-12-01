Ботев взе млад нигериец

Ботев Пловдив подписа с 18-годишния нигериец Шола Аделани. Крилото парафира с канарчетата за два сезона, като е един от най-обещаващите млади играчи. Африканецът пристига от родния си Икороду Сити, като въпросният клуб ще си запази и 10% от бъдещ трансфер на играча.

„Аделани беше един от най-изявените играчи в НПФЛ през миналия сезон, като отбеляза 12 гола и направи осем асистенции в първия си сезон на Ога Бойс в нигерийския елит“, пише dailypost.ng. Шола има и два мача за националния тим на супер орлите. Не е ясно обаче кога Шола ще може да дебютира с жълто-черния екип.

Както е известно, Ботев Пловдив получи нова забрана от ФИФА за трансфери в следващите три прозореца. Глобата бе наложена на 6 януари и наказанието е за забрана за картотекиране на нови състезатели. Две седмици по-рано канарчетата разбраха и за първото наказание.

Те сами обявиха, че е заради непогасен дълг на старото ръководство към бившия футболист на тима Абдулайе Траоре. Първата санкция е встъпила на 24 октомври, като все още не е изчистена и стои като активна за клуба, а вече има и втора. ФИФА не дават публично сведения за причината за наказанието, но са уведомили пловдивчани. Когато задълженията бъдат изплатени, ФИФА вдига забраната в кратък срок от време.

Ботев бе много активен на трансферния пазар през лятото. На „Колежа“ пристигнаха близо 20 нови футболисти. Причината бе, че толкова бяха и напусналите след края на миналия сезон и раздялата със собственика Антон Зингаревич.