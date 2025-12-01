Юсейн Болт с обещание към жертвите на урагана Мелиса в Ямайка: Ще продължа да работя

Юсейн Болт, който също е сред пострадалите от катастрофалния ураган Мелиса в Ямайка, обеща да "продължи да работи“ усилено, за да помогне на страната да се изправи на крака. Легендарният олимпийски спринтьор оглави хуманитарните дейности в районите, опустошени от урагана Мелиса, като се ангажира да продължи да помага на нуждаещите се, докато нацията се възстановява от едно от най-тежките природни бедствия в новата си история.

Иконата на леката атлетика предоставя ключова подкрепа на семейства, претърпели огромни загуби, потвърждавайки своята отдаденост към общностите, в които е израснал.

Мощната тропическа буря нанесе щети в цялата страна на стойност около 8,8 милиарда долара, оставяйки много общности на карибския остров в тежко положение. Виждайки мащабните разрушения, Болт бързо се мобилизира, за да подпомогне процеса на възстановяване.

Болт, който между другото също е жертва на бедствието, след като огромен пожар унищожи ресторанта му в Монтего Бей, обеща да даде всичко от себе си в усилията да помогне както на себе си, така и на останалите засегнати ямайски общности.

"Роден съм спринтьор, но това ще бъде маратон“, сподели Болт в Инстаграм, признавайки дългия път напред. "Този път отидохме в Блек Ривър и Уест Холанд.“

Енориите Сейнт Елизабет и Уестморланд понесоха най-тежкия удар от яростта на бурята, като райони като Блек Ривър претърпяха катастрофални щети. Сринати домове, унищожена инфраструктура и блокирани пътища възпрепятстваха официалната помощ и увеличиха предизвикателствата пред местните власти.

В отговор на директни молби от засегнатите жители, инициативата на Болт се фокусира върху практическите нужди. "Ние слушаме хората“, обясни той. "Много хора казаха, че искат матраци. Затова купихме 400 матрака и ги доставихме в тази част на страната.“

Въздействието на урагана беше потресаващо – над 100 000 домове бяха повредени на острова, а някои райони бяха почти напълно унищожени. Селскостопанският сектор също понесе тежък удар, като 40 000 хектара земеделска земя бяха унищожени, което доведе до загуби от около 188 милиона долара и натовари и без това крехките вериги за доставки.

Стартирала на 28 октомври, кампанията на Болт получи значителна подкрепа, включително дарение от 100 000 долара от Диамантената лига в Брюксел, което подчертава световното признание за неговите усилия и спешната нужда от национално възстановяване.

Дори личен неуспех – пожар, който повреди ресторанта му Tracks & Records в Монтего Бей – не спря спортиста. Докато следователите оценяват щетите, Болт остава съсредоточен върху националната хуманитарна мисия.

"Що се отнася до мен, ще продължа да работя усилено и да се опитвам да помагам колкото е възможно повече“, потвърди Болт. "Това няма да е последното ми пътуване. Просто слушаме хората на място, работим с няколко депутати, за да разберем от какво точно се нуждаят и в коя част на страната.“

Ураганът Мелиса отне живота на 54 души в Ямайка, превръщайки се в една от най-смъртоносните бури, удряли острова в съвременната история. Властите потвърдиха, че общият брой включва 45 преки жертви от непосредствения удар на бурята и девет косвени смъртни случая, свързани с последствията от нея.

Ураганът достигна сушата в западна Ямайка с историческа интензивност. Общностите в Уестморланд и Сейнт Елизабет бяха опустошени от комбинация от мощни щормови вълни, тежки наводнения и разрушителни ветрове, които унищожиха домове, реколта и пътища.

Разрушителният път на бурята засегна и критична инфраструктура, прекъсвайки комуникациите и забавяйки екипите за спешно реагиране. Наводнените пътища и масовите прекъсвания на електрозахранването допълнително изолираха селските общности, усложнявайки разпределението на помощи и увеличавайки рисковете за жителите.

Зародила се като тропическа вълна над Атлантическия океан, Мелиса бързо се засили в топлите води на Карибско море – феномен, който изследователите свързват с повишаващите се температури на океана. Въпреки че бурята в крайна сметка отслабна, докато се движеше към Куба, най-тежките и смъртоносни последици бяха усетени в цяла Ямайка.

Снимки: Gettyimages