Константин Маршавелов с осма титла в пистовия шампионат

Пловдивският пилот от „КА-2 Рейсинг Тийм“ Константин Маршавелов с Мицубиши Лансър Evo X спечели третия кръг от националния пистов шампионат по автомобилизъм на затворен маршрут и писта, който се проведе през изминалия уикенд на писта „Дракон“. Състезанието бе последното от краткия календар на федерацията през тази година.

В съботния ден, Маршавелов бе най-бърз и в двете провели се тренировки, с което си гарантира и полпозишъна за неделната надпревара. В състезанието, пловдивчанинът бе недостижим за съперниците си и финишира с над минута пред втория в класирането.

Втори в група Макси завърши Любомир Семерджиев (Мини), а трети - Филип Игов (СЕАТ).

С тази победа и първите места от „Писта София“ и състезанието на писта „Дракон“ преди две седмици, Маршавелов спечели 8-мата си титла в клас „Макси“.