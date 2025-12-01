Лахти влезе в историята с четвърта поредна победа на "Варандекрос“ в Тилбург

Шведската атлетка Сара Лахти влезе в историята, след като спечели четвърта поредна победа на състезанието по крос-кънтри "Варандекрос“ в Тилбург. Надпреварата е част от Световния тур по крос-кънтри на Световната атлетика (сребърно ниво) и се проведе в неделя.

При отсъствието на Морийн Костер, Лахти постигна безапелационна победа в бягането на 10 км при жените, финиширайки с време 33:11. Тя изпревари с почти минута Амина Матуг (34:03) и Верле Бакер (34:19), които заеха съответно първо и второ място в рамките на нидерландския шампионат. Силното им представяне затвърди шансовете им за участие на Европейското първенство по крос-кънтри в Лагоа на 14 декември.

За първи път в историята на "Варандекрос“ мъжете и жените се състезаваха на една и съща дистанция. Лахти постави още един рекорд, превръщайки се в първия атлет (мъж или жена) с четири последователни победи в това състезание, продължавайки серията си, започнала през 2022 г.

"В началото на бягането се образува група, затова избрах собствено темпо, за да избегна проблеми в навалицата. Другите атлетки се бореха за националната титла, така че за мен се превърна в самостоятелно състезание. Сега се насочвам към Европейското първенство по крос-кънтри, а мисля и за Световното първенство в Талахаси на 10 януари“, заяви Лахти, която завърши шеста в Анталия миналата година.

През последните седмици Лахти демонстрира отлична форма и на шосе. Тя постави национален рекорд на 10 км с време 30:58 в Лил, ставайки първата шведка в историята, слязла под границата от 31 минути в тази дисциплина.

Леминк надделя над Фокенрод при мъжете

Състезанието на 10 км при мъжете беше значително по-оспорвано, като Ник Леминк успя да изпревари дългогодишния лидер Йесе Фокенрод и да спечели с време 29:46 срещу 29:59.

Леминк се откъсна от преследващата група в третата от общо шест обиколки, като в крайна сметка настигна и изпревари ранния лидер в четвъртата обиколка. След това той увеличи преднината си пред своя уморен сънародник и триумфира с победата.

"Очаквах международните атлети да наложат темпото, но Йесе Фокенрод пое инициативата. Успях да го настигна и да увелича преднината си, за да спечеля състезанието. Чувствах се прекрасно и очаквам с нетърпение Европейското първенство по крос-кънтри“, каза Леминк, който миналата година завърши трети в състезание, спечелено от Нилс Ларос.

Двукратният европейски шампион на 1500 м за младежи до 23 години Стефан Нилесен направи впечатляващо придвижване в последните две обиколки. Той се изкачи от 14-то място след четвъртата обиколка до третата позиция на финала с време 30:09, изпреварвайки с малко Хуан Зейдерлан, който остана четвърти с 30:10.

И Нилесен, и Зейдерлан имат право да участват в надпреварата за младежи до 23 години на Европейското първенство по крос-кънтри в Лагоа.

В късата дистанция на 1.875 км нидерландските братя Робин и Рик ван Рил заеха първите две места с времена 5:09 и 5:13, а при жените победителка стана Сара Перик с 6:04.



Снимка: european-athletics.com