НСА заплаши да напусне българското първенство

Отборът на ХК НСА заплаши, че ще напусне първенството на България по хокей на лед при мъжете, ако не последват адекватни действия от страна на Българската федерация по хокей на лед по отношение на поведението на официално лице по време на срещата между НСА и Ирбис-Скейт, играна на 27 ноември в София.

„Повод за днешната пресконференция стана некоректното действия от страна на официално лице (рефер) на изигралия се мач на 27 ноември между отборите на ХК НСА и СК Ирбис-Скейт, както и за организационните проблеми в Българската федерация по хокей на лед“, заяви Станислав Кънчев - треньор в ХК НСА и представляващ председателя на сдружението в началото на срещата с медиите. Редом с него застанаха състезателите Ерик Блинов и пострадалият Мартин Николов, Кристиян Веселинов - помощник-треньор в ХК НСА и Светлин Стоев от ръководството на клуба и част от Управителния съвет на Българската федерация по хокей на лед (БФХЛ).

„Спортното събитие беше опорочено от неадекватно и арогантно действие и поведение от страна на официалното лице. Това поведение се изразява във вербални нападки, обиди, заплахи за физическа саморазправа към състезатели, треньори и зрители. Неприемливо е Българската федерация по хокей на лед отново да остане безразлична към тези действия на същия съдия. ХК НСА не може и няма да търпи такива неприемливи действия на лица, които трябва да отговарят за коректното провеждане на срещите. Клубът ще сезира всички компетентни институции, като Международната федерация по хокей па лед, Министерството на младежта и спорта, както и правоприлагащите органи на Република България. ХК НСА ще направи всичко необходимо в рамките на българското законодателство да защити своите състезатели, треньори и симпатизанти от последващи такива подобни действия“, коментира още Кънчев преди Мартин Николов да обясни публично конкретната ситуация от въпросния мач и удара, който е получил от замесения рефер.

Единствената реакция от страна на хокейната федерация към момента е съобщение от преди ден в социалната платформа Фейсбук, което гласи: „БФХЛ извършва проверка на инцидента между лайнсмена Василий Василев и състезател Мартин Николов на мача между НСА и Ирбис-Скейт . След приключване на проверката БФХЛ ще се произнесе с решение.“