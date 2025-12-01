Популярни
От Нант скочиха на съдиите след загубата от Лион

  • 1 дек 2025 | 07:37
  • 654
  • 1
От Нант скочиха на съдиите след загубата от Лион

Президентът на Нант, Валдемар Кита, изригна гневно срещу съдийството след тежката загуба на неговия отбор с 0:3 при гостуването на Лион. След края на мача лосът изригна с голяма критика към всички съдии в Лига 1. Гневът му бе предизвикан от червения картон, показан на Жуниор Муанга в 43-ата минута за високо вдигнат крак срещу Ханс Хатебур. В този момент резултатът все още беше 0:0, а главният съдия, г-н Кераджи, взе решението си след преразглеждане на ситуацията с ВАР.

„Тук никога не може да има червен картон, това просто наруши баланса в мача“, заяви Кита пред медиите. „Това не е нормално“ „Има неща, които не разбираме и никога няма да разберем. Това не е нормално. Когато говоря с хората от Лион, те са съгласни с мен, защото това се случва и на тях“, продължи той.

Лион "разпердушини" десет "канарчета"
Лион "разпердушини" десет "канарчета"

„В един момент ще трябва да започнем някои неща от нулата. Днес Лигата не е богата, а ние не сме променили нищо по отношение на заплатите и таксите, които даваме на съдиите. Срещите не служат за нищо. Нищо няма да се промени. Показват ни, че проблемът е в нас, а не в тях“, каза още босът.

Недоволството на Нант беше още по-голямо, след като в края на мача техен гол беше отменен заради спорно нарушение. „Все още не разбирам. Не мисля, че това е справедливо“, изрази съжалението си защитникът Чидози Авазием пред микрофона на Ligue 1+.

