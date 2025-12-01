Гасперини: Нямахме необходимата енергия

Треньорът на Рома Джан Пиеро Гасперини призна, че тимът му е нямал необходимата енергия, за да се противопостави на Наполи в сблъсъка между двата тима в неделя вечер. Неаполитанците спечелиха с 1:0 на "Олимпико", но наставникът имаше някои претенции относно гола на Давид Нерес и по-точно началото на атаката, когато Ману Коне беше фаулиран от Амир Рахмани на границата на наказателното поле, а съдията остави играта да продължи.

„Тези ситуации могат да се разглеждат по много различни начини. Не бих казал, че беше толкова чисто, тъй като играчът вдига крака си, след като докосва топката, и закача крака на Коне. Виждаме много подобни шпагати, които се отсъждат като нарушения. Във всеки случай, ние бяхме зле позиционирани в тази ситуация, с Ермосо и Манчини извън позициите си, както и крилата. Така че имаше и наши грешки в тази ситуация, които не трябваше да допускаме", заяви Гасперини.

„Имахме много мачове, в които допуснахме много малко голове. Освен това, като се защитаваш по-дълбоко, се излагаш на риск да допуснеш друг тип голове. Влязохме в този мач като лидери в Серия А заради нашия стил на игра, но естествено трябва да има баланс и покритие, което не направихме в онзи случай“, каза още наставникът.

„Наполи също имаше много малко шансове. Това, което ни разочарова, е, че нямахме нужната енергия. Платихме висока цена за мача в Лига Европа в четвъртък и нямахме правилното темпо, нито движехме топката достатъчно бързо. Когато се изправиш срещу организацията на Наполи, това става пагубно. За съжаление, днес бяхме малко „закърпени“ и не успяхме да играем така, както искахме в този голям мач“, обясни Гасперини.

Наполи надхитри и изпревари Рома

Рома изпитва трудности в големите мачове досега през сезона, губейки директните сблъсъци с Интер, Милан и сега Наполи, като всички те бяха с резултат 0:1.

„Всички бяха различни мачове. Темпото беше по-бавно и от двата отбора, не беше толкова зрелищно, колкото бяхме свикнали. Жалко е, нямахме необходимата енергия. Сезонът е много дълъг, много е оспорвано на върха и е почти като елиминационен турнир заради важността на всеки резултат и многото замесени отбори. Сега имаме седмица да се подготвим и да си починем, след което отново ще влезем в цикъл с мач на всеки три дни. Трябва да се учим от мачове като този и да продължим напред“, завърши специалистът.