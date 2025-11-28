Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Светкавица 2014
  3. Добромир Дафинов: Съперник от реномирана школа

Добромир Дафинов: Съперник от реномирана школа

  • 28 ное 2025 | 08:31
  • 222
  • 0
Добромир Дафинов: Съперник от реномирана школа

В неделя, СФК Светкавица 2014 (Търговище) гостува във Варна на Черно море II. Срещата е от 16-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Предстои ни изпитание срещу отбор от млади футболисти, продукт на една от водещите школи в страната. Подготвени са отлично. Играят агресивно, бързо. Очаквам динамичен двубой. За да се надяваме на благоприятен резултат, трябва да излезем максимално мобилизирани и да сме концентрирани от първия до последния съдийски сигнал“, коментира пред Sportal.bg Добромир Дафинов, президент на СФК Светкавица 2014.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Недялко Москов: Победата е задължителна

Недялко Москов: Победата е задължителна

  • 28 ное 2025 | 07:46
  • 288
  • 0
Локо (Пд) се цели във второто място

Локо (Пд) се цели във второто място

  • 28 ное 2025 | 07:45
  • 1132
  • 0
Манол Георгиев: Най-силните са, но ние се нуждаем от точки

Манол Георгиев: Най-силните са, но ние се нуждаем от точки

  • 28 ное 2025 | 07:44
  • 338
  • 0
Тодор Манев: Корав противник

Тодор Манев: Корав противник

  • 28 ное 2025 | 07:42
  • 278
  • 0
Петър Кюмюрджиев: Очаквам 90 минути битка

Петър Кюмюрджиев: Очаквам 90 минути битка

  • 28 ное 2025 | 07:38
  • 342
  • 0
Валери Домовчийски: Няма накъде повече да отстъпваме

Валери Домовчийски: Няма накъде повече да отстъпваме

  • 28 ное 2025 | 07:36
  • 502
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец разтресе Лига Европа след трилър срещу 12-ия в Испания, Станич заби хеттрик

Лудогорец разтресе Лига Европа след трилър срещу 12-ия в Испания, Станич заби хеттрик

  • 27 ное 2025 | 21:42
  • 105356
  • 319
България спечели първата битка по пътя към ЕвроБаскет 2029

България спечели първата битка по пътя към ЕвроБаскет 2029

  • 27 ное 2025 | 21:12
  • 49304
  • 31
Локо (Пд) се цели във второто място

Локо (Пд) се цели във второто място

  • 28 ное 2025 | 07:45
  • 1132
  • 0
Любопитен сблъсък в “Надежда” дава началото на кръга в efbet Лига

Любопитен сблъсък в “Надежда” дава началото на кръга в efbet Лига

  • 28 ное 2025 | 07:10
  • 1831
  • 2
Хьогмо се скъса да хвали героя на "орлите", пак повтори най-важното негово изискване

Хьогмо се скъса да хвали героя на "орлите", пак повтори най-важното негово изискване

  • 27 ное 2025 | 22:47
  • 16836
  • 13
Много голове и любопитни резултати в Лига Европа

Много голове и любопитни резултати в Лига Европа

  • 28 ное 2025 | 00:05
  • 27948
  • 2