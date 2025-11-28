Добромир Дафинов: Съперник от реномирана школа

В неделя, СФК Светкавица 2014 (Търговище) гостува във Варна на Черно море II. Срещата е от 16-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Предстои ни изпитание срещу отбор от млади футболисти, продукт на една от водещите школи в страната. Подготвени са отлично. Играят агресивно, бързо. Очаквам динамичен двубой. За да се надяваме на благоприятен резултат, трябва да излезем максимално мобилизирани и да сме концентрирани от първия до последния съдийски сигнал“, коментира пред Sportal.bg Добромир Дафинов, президент на СФК Светкавица 2014.