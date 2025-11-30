България на трето място на Европейското първенство в Будапеща

България зае престижното трето място в крайното класиране по медали при мъжете на Европейското първенство до 23 години в Будапеща. На ринга в унгарската столица Радослав Росенов спечели златен медал, а Викторио Илиев и Уилиам Чолов – сребърни. Пред нас са само Англия и Франция, които излъчиха по двама шампиони.

На този фон старши треньорът на националния отбор Жоел Арате изрази задоволство от цялостното представяне в Будапеща.



„Щастлив съм от начина, по който завършваме годината с националния отбор за мъже. Златен медал за Радослав Росенов, сребърни отличия на Викторио Илиев и Уилиам Чолов, както и пето място на Семион Болдирев и Кирил Георгиев. Резултатите им още веднъж показват онова, което искаме да направим с федерацията – да изградим отбор, в който всеки е способен да печели медали и да е на почетната стълбичка.

Разбира се – много се радвам за представянето на Росенов. Той е единственият боксьор, който има четири златни медала от европейски първенства до 60 килограма. Получи и наградата за най-добър на турнира, което бе напълно заслужено, защото безапелационно стана първи. Викторио и Уилиам също се представиха на висота. Имаха тежки мачове, но показаха качества и характер, за да стигнат до финал. Като цяло няма как да не съм доволен, разбира се, винаги може и повече, но това бе успешно първенство за нас, трети сме в класирането по медали при мъжете.

Благодаря на Българска федерация бокс и лично на президента Красимир Инински за условията, които ни осигуриха за подготовка. Благодаря на боксьорите и на техните лични треньори, както и на моя екип. Разбира се и на Министерството на младежта и спорта. Тези успехи са следствие колективната работа, която вършим“, каза Арате, за когото представянето бе и личен подарък за 44-тия му рожден ден.