Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Може ли Септември да спре шампионския полет на Левски - efbet Лига live преди двубоя на стадион "Георги Аспарухов"Може ли Септември да спре шампионския полет на Левски - efbet Лига live преди двубоя на стадион "Георги Аспарухов"
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Георги Павлов поздрави клуб Черно море 2005-Балчик за 20-годишния юбилей

Георги Павлов поздрави клуб Черно море 2005-Балчик за 20-годишния юбилей

  • 30 ное 2025 | 15:27
  • 466
  • 0
Георги Павлов поздрави клуб Черно море 2005-Балчик за 20-годишния юбилей

Спортен клуб Черно море 2005-Балчик отпразнува своя 20-годишен юбилей на бляскава церемония в “Мелницата“ в Балчик на 29 ноември 2025-а. Церемонията бе уважена от президента на Българска федерация лека атлетика Георги Павлов, кмета на община Балчик Николай Ангелов, десетки атлети и треньори, както и приятели, партньори и фенове на клуба.

Павлов спомена, че клубът е пример за това как се работи в симбиоза за развитието на леката атлетика между клуб, община, държава и федерация, и как се преодоляват предизвикателствата, пред които за изправени повечето атлетически клубове в България.

Поздравителен адрес от името на президента на Европейската атлетика Добромир Карамаринов прочете Илиян Пищиков – генерален секретар на Българска федерация лека атлетика.

Георги Павлов връчи и благодарствен плакет на Десислава Андреева – президент на СКЛА Черно море 2005-Балчик, а от името на клуба той взе почетен знак за “Приятел на СКЛА Чено море 2005-Балчик“.

Андреева, която беше водещ на церемонията, даде отчет за дейността и успехите, а по-късно представи най-силните атлети на клуба за 2025-а година.

Според удивителната статистика за успехите на клуба за двадесет години атлетите Черно море 2005-Балчик са спечелили: един сребърен медал от младежки олимпийски игри, един златен и един  бронзов медал от европейски младежки олимпийски фестивал, два сребърни медала от европейски първенства, 4 златни, 4 сребърни  и 2 бронзови от балкански  шампионати, 11 атлети са поставили 37 национални рекорди, а медалите за актива на  клуба от участия на български състезания са  общо 831 (314 златни, 253 сребърни и 264 бронзови). Само за изминалата 2025 година в сметката на клуба са записани 46 медала от състезания в България (15 златни, 13 сребърни и 18 бронзови), както и един бронзов от балкански шампионат и поставен нов национален рекорд за девойки под 18 години в дисциплината мятане на чук.

Всички топ атлети за 2025-а получиха купи и награди, като номер едно за поредна година бе най-добрият ни хвърляч в мятането на чук Валентин Андреев.

Видео поздрави за годишнината на клуба бяха излъчени с мулти медия с пожелания от атлетическите ни звезди Милица Мирчева (национална рекордьорка в бяганията на дълги разстояния), Росен Карамфилов (световен рекордьор на гюле за юноши под 18 години и многократен национален шампион на диск), Георги Иванов (двукратен световен шампион за юноши на гюле и национален рекордьор на гюле) и Александра Начева (световна шампионка на троен скок за девойки).

След официалната част всички наградени и официалните гости се събраха пред огромна торта, а президентът на клуба Десислава Андреева и старши треньорът Андриан Андреев духнаха 20 свещички запалени върху лакомството, на което имаше надпис “20 години – Само силните оцеляват – СКЛА Черно море 2005 Балчик“.

Гостите на тържеството бяха посрещани с историческа фотоизложба с публикации за клуба от 2005-а до ден днешен подготвена от журналистката Марияна Върбанова, а след това всеки получи и значка с логото на клуба, което е чукохвърляч.

Неофициалната част на вечерта завърши след полунощ, когато Андриан Андреев бе поздравен от останалите гости за именния си ден.

Следвай ни:

Още от Лека атлетика

Каралис и Бонин потвърдиха участие на турнира в Руан

Каралис и Бонин потвърдиха участие на турнира в Руан

  • 30 ное 2025 | 13:47
  • 615
  • 0
Филипич потвърди участие в силния троен скок в Дортмунд

Филипич потвърди участие в силния троен скок в Дортмунд

  • 30 ное 2025 | 13:14
  • 827
  • 1
Китай спечели наградата за федерация членка на Световната атлетика

Китай спечели наградата за федерация членка на Световната атлетика

  • 30 ное 2025 | 13:01
  • 390
  • 0
Белгиецът Ван де Велде спечели Международната награда за феърплей

Белгиецът Ван де Велде спечели Международната награда за феърплей

  • 30 ное 2025 | 12:51
  • 751
  • 0
Кенийката Джепчумба Бундотич е "Жена на годината" в леката атлетика

Кенийката Джепчумба Бундотич е "Жена на годината" в леката атлетика

  • 30 ное 2025 | 12:38
  • 444
  • 0
Световен и олимпийски медалист в стийпълчейза прекрати кариерата си

Световен и олимпийски медалист в стийпълчейза прекрати кариерата си

  • 30 ное 2025 | 12:23
  • 360
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец се завръща! Чочев оглави голмайсторската листа

Лудогорец се завръща! Чочев оглави голмайсторската листа

  • 30 ное 2025 | 16:55
  • 14696
  • 83
11-те на Левски и Септември, без промени в състава на "сините"

11-те на Левски и Септември, без промени в състава на "сините"

  • 30 ное 2025 | 16:18
  • 4988
  • 6
Уест Хам 0:0 Ливърпул, пропуск на Виртц

Уест Хам 0:0 Ливърпул, пропуск на Виртц

  • 30 ное 2025 | 16:05
  • 5422
  • 4
Страхотен дебют! Първи точки за Никола Цолов във Формула 2

Страхотен дебют! Първи точки за Никола Цолов във Формула 2

  • 30 ное 2025 | 15:18
  • 13659
  • 7
Ман Юнайтед осъществи пълен обрат срещу Кристъл Палас в Лондон и отговори на критиките

Ман Юнайтед осъществи пълен обрат срещу Кристъл Палас в Лондон и отговори на критиките

  • 30 ное 2025 | 15:57
  • 13726
  • 12
Очаквайте на живо: Гран При на Катар във Формула 1, Норис с първи шанс за титлата

Очаквайте на живо: Гран При на Катар във Формула 1, Норис с първи шанс за титлата

  • 30 ное 2025 | 16:48
  • 448
  • 0