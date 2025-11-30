Съдбоносно гостуване за Слот в Лондон

Уест Хам ще посрещне Ливърпул в мач от Премиър лийг на 30 ноември 2025 г. Двубоят ще започне в 16:05 часа на "Лондон Стейдиъм". Срещата ще бъде ръководена от главния съдия Дарън Ингланд. Двата отбора ще се изправят един срещу друг в търсене на важни точки в английското първенство, като домакините се нуждаят от победа, за да се отдалечат от опасната зона.

Уест Хам се намира в тревожна позиция в класирането, заемайки 17-то място с едва 11 точки от 12 изиграни мача. "Чуковете" са в непосредствена близост до зоната на изпадащите и се нуждаят спешно от точки, за да подобрят своето положение. Голова разлика от 15:25 показва сериозни проблеми в защитата на лондончани. От своя страна, Ливърпул заема 13-та позиция с 18 точки от същия брой мачове, което е разочароващо представяне за отбор с амбиции за челните места. "Червените" имат голова разлика 18:20 и се намират на значително разстояние от зоната на Шампионската лига. Победа в този двубой би могла да даде тласък на мърсисайдци в опита им да се изкачат в класирането.

Уест Хам показва признаци на подобрение в последните си мачове, записвайки две победи, едно равенство и две загуби в последните пет срещи. "Чуковете" завършиха наравно с Борнемут (2:2) на 22 ноември, преди това постигнаха две последователни победи - срещу Бърнли (3:2) на 8 ноември и срещу Нюкасъл (3:1) на 2 ноември. Преди тези успехи отборът претърпя две поражения - от Лийдс (1:2) на 24 октомври и от Брентфорд (0:2) на 20 октомври.

Ливърпул, от друга страна, преминава през труден период с три загуби в последните пет мача. "Червените" загубиха от ПСВ Айндховен (1:4) в Шампионската лига на 26 ноември, от Нотингам Форест (0:3) на 22 ноември и от Манчестър Сити (0:3) на 9 ноември. Единствените им успехи дойдоха срещу Реал Мадрид (1:0) в Шампионската лига на 4 ноември и срещу Астън Вила (2:0) на 1 ноември в Премиър лийг. Така в известен смисъл срещата се явява от огромно значение за бъдещето на мениджъра на Ливърпул Арне Слот, за който все по-усилено се говори, че може и да си тръгне от града на Бийтълсите.

Историята на последните пет срещи между двата отбора категорично е в полза на Ливърпул, който има четири победи и едно равенство. Последният двубой се състоя на 13 април 2025 г. в Премиър лийг, когато "червените" победиха с 2:1 на своя стадион. Преди това, на 29 декември 2024 г., Ливърпул разгроми Уест Хам като гост с категоричното 5:0. В турнира за Карабао Къп на 25 септември 2024 г. мърсисайдци отново нанесоха тежко поражение на лондончани с 5:1. Единственото равенство между двата отбора в последно време дойде на 27 април 2024 г., когато завършиха 2:2 на "Лондон Стейдиъм". По-рано през същия сезон, на 20 декември 2023 г., Ливърпул отново победи Уест Хам с 5:1 за Карабао Къп. Тази статистика показва ясно доминацията на "червените" в последните срещи между двата отбора.

Матеус Фернандес се очертава като звездата на Уест Хам в този сезон. Младият португалски полузащитник, роден през 2004 г., демонстрира забележителен прогрес и се превърна в ключова фигура в средата на терена за "чуковете". Неговата техника, визия и способност да свързва защитата с нападението са от решаващо значение за отбора на Нуно Еспирито Санто. Фернандес показва зрялост над годините си и е особено ефективен в създаването на голови положения за съотборниците си. От страна на Ливърпул, Райън Гравенберх се утвърждава като един от най-важните играчи в състава на Арне Слот. Холандският полузащитник, който пристигна от Байерн Мюнхен, демонстрира изключителни качества в центъра на терена, комбинирайки физическа мощ с техническа изтънченост. Гравенберх е ключов за баланса на отбора, като помага както в защита, така и в организацията на атаките. Неговата способност да прогресира с топката и да разбива противниковите защити с прецизни подавания го прави особено опасен за защитата на Уест Хам.