Тампа Бей не спира с победите на Изток в НХЛ

Брандън Хейгъл отбеляза два гола за седмата поредна победа на водача в Източната конференция Тампа Бей Лайтнинг, този път с 4:1 срещу Ню Йорк Рейнджърс, в редовния сезон на Националната хокейна лига на САЩ и Канада.

Хейгъл отбеляза поне един гол в пети пореден мач, Ник Пол и Джейк Гюнцел също се разписаха за успеха.

Лидерът в редовния сезон Колорадо разгроми Монреал със 7:2 и бързо се върна на победния път, след като вчера загуби от Минесота с дузпи, което прекъсна серия от десет поредни победи на "лавината".

Брок Нелсън отбеляза два пъти и добави две асистенции, за да надмине границата от 600 точки (гол плюс пас) в кариерата си. Габриел Ландеског добави два гола и една асистенция, Нейтън Маккинън записа гол и две асистенции за Колорадо.

Разгромна победа със 7:2 постигна и Торонто срещу Питсбърг. Седем различни играчи отбелязаха головете за "кленовите листа", като с по гол и асистенция се отличиха Боби Макман, Никола Рой, Остън Матюс и Оливър Екман-Ларсон.

Бъфало сложи край на серията от седем поредни победи на Минесота, надделявайки с 3:2 след дузпи.

Бек Маленстин и Джош Доун вкараха в редовното време, а Тейдж Томпсън, Джак Куин и Ноа Йостлунд се разписаха при дузпите за Сейбърс.

Адриан Кемп отбеляза третия си гол в продължението за сезона в 3:58 минута, за да изведе Лос Анджелис до успех с 3:2 над гостуващия Ванкувър.

Анже Копитар вкара в редовното време, а Антон Форсберг направи 19 спасявания за "кралете", които допуснаха загуба с 4:5 след дузпи от Анахайм Дъкс в петък.

Снимки: Imago