Росенов с огромно признение след триумфа

Радослав Росенов получи поредно признание за страхотните умения, които притежава. Часове след като спечели четвъртата си поредна титла от европейски първенства за мъже до 23 години, българският националът бе избран и за "Най-добър боксьор" на шампионата.

Талантът получи приза за впечатляващото си представяне на първенството в Будапеща. Той покори безапелационно категория до 60 килограма, давайки да се разбере, че е №1 в тази дивизия на Стария континент.

Радо Росенов пренаписа историята на европейските първенства

"Много съм щастлив. Дойдох тук с единствената мисъл да си тръгна като четирикратен шампион. Радвам се, че го постигнах. Наградата за №1 е признание, което много ме ласкае, защото се оценява труда ми. Благодаря на всички, които ме подкрепят, на Българска федерация бокс, на президента Красимир Инински, на треньорите Жоел Арате и Валентин Поптолев, на личния ми треньор Съби Събев, на семейството и съотборниците ми. Това е още една стъпка към голямата цел - олимпийски медал от Лос Анджелис", каза след успеха Радослав Росенов пред Българската федерация по бокс.

България завърши с общо три отличия в Будапеща. Освен златото на Росенов, със сребърни медали се окичиха Викторио Илиев (65 кг) и Уилиам Чолов (80 кг). Представяне, което постави страната ни на върха в класирането при мъжете в унгарската столица.