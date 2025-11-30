Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Росенов с огромно признение след триумфа

Росенов с огромно признение след триумфа

  • 30 ное 2025 | 02:13
  • 225
  • 0
Росенов с огромно признение след триумфа

Радослав Росенов получи поредно признание за страхотните умения, които притежава. Часове след като спечели четвъртата си поредна титла от европейски първенства за мъже до 23 години, българският националът бе избран и за "Най-добър боксьор" на шампионата.

Талантът получи приза за впечатляващото си представяне на първенството в Будапеща. Той покори безапелационно категория до 60 килограма, давайки да се разбере, че е №1 в тази дивизия на Стария континент.

Радо Росенов пренаписа историята на европейските първенства
Радо Росенов пренаписа историята на европейските първенства

"Много съм щастлив. Дойдох тук с единствената мисъл да си тръгна като четирикратен шампион. Радвам се, че го постигнах. Наградата за №1 е признание, което много ме ласкае, защото се оценява труда ми. Благодаря на всички, които ме подкрепят, на Българска федерация бокс, на президента Красимир Инински, на треньорите Жоел Арате и Валентин Поптолев, на личния ми треньор Съби Събев, на семейството и съотборниците ми. Това е още една стъпка към голямата цел - олимпийски медал от Лос Анджелис", каза след успеха Радослав Росенов пред Българската федерация по бокс.

България завърши с общо три отличия в Будапеща. Освен златото на Росенов, със сребърни медали се окичиха Викторио Илиев (65 кг) и Уилиам Чолов (80 кг). Представяне, което постави страната ни на върха в класирането при мъжете в унгарската столица.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Мартин Петков си заслужи титлата на МAX FIGHT с мощен удар в тялото

Мартин Петков си заслужи титлата на МAX FIGHT с мощен удар в тялото

  • 30 ное 2025 | 00:16
  • 450
  • 0
Мартин Копривленски нокаутира испанец и спечели титлата на MAX FIGHT

Мартин Копривленски нокаутира испанец и спечели титлата на MAX FIGHT

  • 29 ное 2025 | 23:44
  • 666
  • 0
Пейчев взе реванша срещу Спартанеца

Пейчев взе реванша срещу Спартанеца

  • 29 ное 2025 | 23:16
  • 424
  • 0
Кристиян Димитров изравни резултата срещу Станислав Кунов

Кристиян Димитров изравни резултата срещу Станислав Кунов

  • 29 ное 2025 | 22:48
  • 531
  • 0
Живко Стоименов спечели и реванша срещу Максим Сорока

Живко Стоименов спечели и реванша срещу Максим Сорока

  • 29 ное 2025 | 22:23
  • 472
  • 0
Ангел Русев спечели битката на гигантите на MAX FIGHT 63

Ангел Русев спечели битката на гигантите на MAX FIGHT 63

  • 29 ное 2025 | 22:18
  • 932
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Данило донесе легендарен триумф на Фламенго в Копа Либертадорес

Данило донесе легендарен триумф на Фламенго в Копа Либертадорес

  • 30 ное 2025 | 01:11
  • 6978
  • 14
ЦСКА продължава да лети при Янев, разправи се брутално със Спартак за седма поредна победа

ЦСКА продължава да лети при Янев, разправи се брутално със Спартак за седма поредна победа

  • 29 ное 2025 | 19:29
  • 82901
  • 360
Милан изтръгна нова важна победа, късна намеса на ВАР вбеси Алегри и Лацио

Милан изтръгна нова важна победа, късна намеса на ВАР вбеси Алегри и Лацио

  • 29 ное 2025 | 23:51
  • 7716
  • 41
По-малко от обиколка не стигна на Никола Цолов за подиум във Формула 2

По-малко от обиколка не стигна на Никола Цолов за подиум във Формула 2

  • 29 ное 2025 | 19:16
  • 21625
  • 16
Невероятен Венислав Антов с фантастични 45 точки, Туркоа измъкна драматична победа във Франция

Невероятен Венислав Антов с фантастични 45 точки, Туркоа измъкна драматична победа във Франция

  • 29 ное 2025 | 22:55
  • 4929
  • 3
Барселона си подари измъчена победа

Барселона си подари измъчена победа

  • 29 ное 2025 | 19:13
  • 27011
  • 471