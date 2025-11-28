Николай Кънчев: Добри са, но трябва да ги победим

Бенковски (Исперих) приема утре Устрем (Дончево). Срещата от 16-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Съперникът се представя силно от началото на първенството. Вкарват доста голове. Отборът им е сработен. Имат опитни футболисти. Заключението – тежко изпитание за нас. Досега неведнъж показахме, че можем да излизаме с чест от такива двубои. Имаме нужния потенциал. Необходимо е 90 минути да го демонстрираме за да добавим още три точки към актива си“, коментира пред Sportal.bg Николай Кънчев, треньор на Бенковски.