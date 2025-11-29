България започна с две победи на Европейското отборно първенство по бадминтон до 17 години

Тимът на България започна силно и записа две победи на Европейското отборно първенство по бадминтон до 17 години в Аресифе (Испания).

Националите са в група 8 заедно със съставите на Унгария, Хърватия, Швеция и Шотландия. Днес те спечелиха с 4:1 успеха срещи Швеция и срещу Шотландия.

Тимът на България е в състав Елена Попиванова, Виктория Попова, Симай Мехмедова, Александра Пейкова, Лили Радева, Теодор Митев, Георги Рупцов, Стилиян Нановски, Калоян Великов с треньори Илиян Кръстев и Тихомир Киров.

Следващата среща на тима е утре с Хърватия, а в понеделник с Унгария.

От 3 до 7 декември ще се проведе индивидуалното Европейско първенство, отново в Испания.