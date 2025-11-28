Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Балкан (Ботевград)
  3. Редовски: Германея е корав, ние имаме проблеми

Редовски: Германея е корав, ние имаме проблеми

  • 28 ное 2025 | 07:17
  • 101
  • 0

Утре Балкан (Ботевград) играе с Германея в Сапарева баня. Срещата е от 19-ия кръг на Югозападната Трета лига.

Германея е корав отбор. Играе добре, особено вкъщи, губи с минимални резултати. Ще ни е доста трудно. Притесняват ни атмосферните условия. Имаме проблеми по комплектоването на състава – болни и контузени футболисти. Ще определим единадесеторката непосредствено преди мача, в зависимост от времето“, коментира пред Sportal.bg Иван Редовски, президент и старши треньор на ботевградчани.

Снимка: ФК Ботев Ихтиман - фейсбук

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Алмейда: Борихме се като отбор

Алмейда: Борихме се като отбор

  • 27 ное 2025 | 22:55
  • 797
  • 1
Хьогмо се скъса да хвали героя на "орлите", пак повтори най-важното негово изискване

Хьогмо се скъса да хвали героя на "орлите", пак повтори най-важното негово изискване

  • 27 ное 2025 | 22:47
  • 13227
  • 11
Йорданов: Преди седмица отбелязаха два гола на Барселона, а ние днес и вкарахме три

Йорданов: Преди седмица отбелязаха два гола на Барселона, а ние днес и вкарахме три

  • 27 ное 2025 | 22:45
  • 1339
  • 1
Станич след хеттрика: Можем още

Станич след хеттрика: Можем още

  • 27 ное 2025 | 21:50
  • 4083
  • 1
Лудогорец разтресе Лига Европа след трилър срещу 12-ия в Испания, Станич заби хеттрик

Лудогорец разтресе Лига Европа след трилър срещу 12-ия в Испания, Станич заби хеттрик

  • 27 ное 2025 | 21:42
  • 96953
  • 297
Нанков: Ще се борим

Нанков: Ще се борим

  • 27 ное 2025 | 20:11
  • 1868
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец разтресе Лига Европа след трилър срещу 12-ия в Испания, Станич заби хеттрик

Лудогорец разтресе Лига Европа след трилър срещу 12-ия в Испания, Станич заби хеттрик

  • 27 ное 2025 | 21:42
  • 96953
  • 297
България спечели първата битка по пътя към ЕвроБаскет 2029

България спечели първата битка по пътя към ЕвроБаскет 2029

  • 27 ное 2025 | 21:12
  • 45843
  • 30
Любопитен сблъсък в “Надежда” дава началото на кръга в efbet Лига

Любопитен сблъсък в “Надежда” дава началото на кръга в efbet Лига

  • 28 ное 2025 | 07:10
  • 437
  • 0
Много голове и любопитни резултати в Лига Европа

Много голове и любопитни резултати в Лига Европа

  • 28 ное 2025 | 00:05
  • 24684
  • 2
Хьогмо се скъса да хвали героя на "орлите", пак повтори най-важното негово изискване

Хьогмо се скъса да хвали героя на "орлите", пак повтори най-важното негово изискване

  • 27 ное 2025 | 22:47
  • 13227
  • 11
Слот разкри дали е говорил със собствениците на Ливърпул след поредната загуба

Слот разкри дали е говорил със собствениците на Ливърпул след поредната загуба

  • 27 ное 2025 | 17:45
  • 18056
  • 14