Редовски: Германея е корав, ние имаме проблеми

Утре Балкан (Ботевград) играе с Германея в Сапарева баня. Срещата е от 19-ия кръг на Югозападната Трета лига.

„Германея е корав отбор. Играе добре, особено вкъщи, губи с минимални резултати. Ще ни е доста трудно. Притесняват ни атмосферните условия. Имаме проблеми по комплектоването на състава – болни и контузени футболисти. Ще определим единадесеторката непосредствено преди мача, в зависимост от времето“, коментира пред Sportal.bg Иван Редовски, президент и старши треньор на ботевградчани.

Снимка: ФК Ботев Ихтиман - фейсбук