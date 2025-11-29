Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Три бронзови медала за България от турнир по бадминтон в Уелс

Три бронзови медала за България от турнир по бадминтон в Уелс

  • 29 ное 2025 | 17:04
  • 246
  • 0
Три бронзови медала за България от турнир по бадминтон в Уелс

Стефани Стоева и Цветина Попиванова спечелиха три бронзови медала от международния турнир по бадминтон от „International Series“ в Кардиф (Уелс). 

Водачката в схемата Стефани Стоева достигна до полуфиналите, където отстъпи в оспорван мач пред номер 7 Сюй Вей (Австрия) с 22:20, 18:21, 19:21 за 54 минути.

В последния гейм Вей успя да повече с 20:17 и да затвори мача.

На двойки жени номер 5 Стефани Стоева и Цветина Попиванова също се класираха за полуфиналите, където претърпяха поражение от четвъртите поставени Анна Клаусхолм и Лерке Хвид (Дания) с 16:21, 18:21 за 32 минути. 

Следвай ни:

Още от Други спортове

Main Event Day 1C & 1D **Live Report** – Bwin Legends Sofia

Main Event Day 1C & 1D **Live Report** – Bwin Legends Sofia

  • 29 ное 2025 | 17:23
  • 3496
  • 0
Recap Day 1B – Bwin Legends Sofia Main Event

Recap Day 1B – Bwin Legends Sofia Main Event

  • 29 ное 2025 | 03:51
  • 7660
  • 0
Стоева и Попиванова си гарантираха три медала в Кардиф

Стоева и Попиванова си гарантираха три медала в Кардиф

  • 29 ное 2025 | 02:11
  • 1532
  • 1
Пътят на девойките на България към първото място в европейското издание на турнира IHF Trophy е отворен

Пътят на девойките на България към първото място в европейското издание на турнира IHF Trophy е отворен

  • 28 ное 2025 | 19:09
  • 996
  • 0
Колумбийският колоездач бе осъден в Монако

Колумбийският колоездач бе осъден в Монако

  • 28 ное 2025 | 14:50
  • 555
  • 0
Олимпийски игри в Германия няма да проработят без Берлин, категоричен е кметът на града

Олимпийски игри в Германия няма да проработят без Берлин, категоричен е кметът на града

  • 28 ное 2025 | 13:57
  • 423
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Спартак (Варна) 0:0 ЦСКА, Питас прониза с майсторско изпълнение домакинската врата, но голът бе отменен

Спартак (Варна) 0:0 ЦСКА, Питас прониза с майсторско изпълнение домакинската врата, но голът бе отменен

  • 29 ное 2025 | 17:38
  • 13499
  • 17
Бразилска самба в дебюта на Херо на "Колежа"

Бразилска самба в дебюта на Херо на "Колежа"

  • 29 ное 2025 | 16:56
  • 22171
  • 26
Барселона 1:1 Алавес, Ямал изравни набързо

Барселона 1:1 Алавес, Ямал изравни набързо

  • 29 ное 2025 | 17:15
  • 3603
  • 15
Ман Сити 2:0 Лийдс, Гвардиол заби втори гол

Ман Сити 2:0 Лийдс, Гвардиол заби втори гол

  • 29 ное 2025 | 16:59
  • 3257
  • 2
ЦСКА 1948 се върна към победите сред витошката мъгла

ЦСКА 1948 се върна към победите сред витошката мъгла

  • 29 ное 2025 | 14:54
  • 29562
  • 60
Осем гола в три мача

Осем гола в три мача

  • 29 ное 2025 | 16:20
  • 18511
  • 7