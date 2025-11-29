Дарен Кирилов: Готов съм да плувам с мъжете, надявам се да подобря рекорда на 100 гръб на Калоян Левтеров

От 2 до 7 декември ще се проведе европейското първенство по плуване в малък басейн в Люблин (Полша).

На надпреварата в полския град Люблин ще участват и най-добрите български състезатели. Този път амбициите са не само за подобряване на личните постижения, а за класиране на поне няколко финала и за спечелване на медал. Най-големи надежди се възлагат на европейския шампион за мъже Любомир Епитропов, на европейския шампион за юноши Петър Мицин, на опитната Диана Петкова, както и на останалите в отбора – Габриела Георгиева, Калоян Левтеров, Тея Николова и дебютанта Дарен Кирилов.

Кристиян Минковски пред Sportal.bg: Голям оптимист съм за представянето на Европейското

“Готов съм да плувам с мъжете, надявам се да подобря рекорда на 100 гръб на Калоян Левтеров”, заяви Дарен Кирилов пред Sportal.bg.