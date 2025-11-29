Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. ФИФА обявява война на симулантите с ново правило

ФИФА обявява война на симулантите с ново правило

  • 29 ное 2025 | 14:24
  • 3503
  • 1
ФИФА обявява война на симулантите с ново правило

ФИФА продължава с иновациите си, целящи увеличаване на ефективното игрово време и елиминиране на ситуации, в които играчи се опитват да заблудят съдиите, преувеличавайки контузии. Симулантите ще бъдат задължени да напускат терена за две минути, но има и изключения от правилото, което ще бъде въведено експериментално на турнира за Арабската купа в Катар, който започва на 1 декември.

ФИФА си е поставила за цел да премахне губенето на време, причинено от мнимите контузии по време на мачове. Световната футболна централа иска по-бърза и зрелищна игра, а периодите на прекъсване няма да се толерират по никакъв начин.

„Дългите добавени времена на предишното Световно първенство изглеждат само като палиатив, който не реши този проблем. Председателят на Съдийската комисия към ФИФА Пиерлуиджи Колина обясни новото правило, което ще ограничи театралните изпълнения на терена. Започвайки от следващата Купа на Арабия, симулантите ще трябва да понесат последствията“, пише “Кориере дело спорт”.

Новото правило в момента е в експериментална фаза, но ще бъде приложено от състезанието, което започва на 18 декември. Регламентът предвижда, че всеки път, когато медицинският екип влезе на терена, за да окаже помощ на играч, той ще трябва да изчака две минути, преди да се върне в състава на своя отбор.

За първи път в историята ще се отчита времето между момента, в който играч остави отбора си с десет души, докато се върне на терена. Решението е взето, за да се предотвратят фалшивите контузии и неспортсменското поведение, които стават все по-чести на терена.

„Международният футболен борд (IFAB) и ФИФА обмислят експерименти, за да направят футбола по-привлекателен, по-завладяващ и по-приятен както за публиката, така и за всички заинтересовани страни“, обясни Колина за катарския канал „Al Kass Sports“.

„Забелязахме, че от 1 юли, когато беше променено правилото, според което вратарят не може да държи топката повече от осем секунди – в противен случай противниковият отбор ще получи корнер – много малко вратари си позволиха да хитруват. Разбраха, че правилото трябва да се спазва и това донесе големи ползи. Искаме да продължим с друг експеримент, който смятам, че ще бъде спазван и ще бъде полезен срещу хитрините: в този случай, ако играчът е контузен и медицинският екип е влязъл на терена, той ще излезе и ще остане извън игрището след подновяването на мача за две минути“, предупреди шефът на съдиите във ФИФА.

Ще има обаче две изключения: това правило няма да може да се прилага, ако е замесен вратарят (съгласно регламента не може да се играе без него) или ако съдията се намеси, показвайки жълт или червен картон на футболиста, отговорен за нарушението, довело до прекъсване на играта.

