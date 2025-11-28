Популярни
Викторио Илиев отказа словак и е на финал на Европейското до 23 г.

  • 28 ное 2025 | 17:31
  • 410
  • 1
Викторио Илиев отказа словак и е на финал на Европейското до 23 г.

Само на 19 години Викторио Илиев ще боксира за златен медал на Европейско първенство за мъже до 23 години. Талантът от Русе който е шампион на Стария континент за младежи, се класира за финала на турнира в категория до 65 килограма, като отказа словака Юрай Бона.

Викторио се поздрави с успех след края на втория рунд. Неговият съперник нямаше сили да продължи и така мачът бе прекратен, а до момента на пълния успех Илиев имаше превъзходство в съдийските карти. Така той продължава към финала, където в събота ще се изправи срещу Артур Кузменко (Украйна).

