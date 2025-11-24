Треньорът на Спартак (Плевен) преди мача с дубъла на Лудогорец: Надявам се да излезем и да победим

Спартак (Плевен) е домакин на Лудогорец II (Разград) в последния мач от 16-ия кръг на родната Втора лига. Срещата е в понеделник, 24-ти ноември, от 14:30 часа.

Плевенчани влизат в двубоя от последната позиция с актив от 10 точки, като вече над два месеца нямат успех в шампионата. За последно те надиграха Марек (Дупница) с 2:0 у дома. След тази среща те натрупаха 3 загуби и 1 равенство.

За утрешния мач се завръща вратаря Илиян Илиев, който беше наказан за последния двубой, загубен с 1:3 от Локомотив (Горна Оряховица) като гост.

На линия е и централният бранител Петър Господинов, който имаше ангажимент с националния отбор на Молдова до 21-годишна възраст.

В същото време опитният халф Яни Пехливанов поднови тренировки. Същото важи и за Даниел Стоянов. Той и Васил Шопов обаче не са 100% готови, но все пак ще попаднат в групата за сблъсъка с разградчани.

„Надявам се да излезем и да победим. Поставяме си го като задължителна цел. Говорихме го и с футболистите, те са наясно. Във всеки мач се раздават, така че ще направим всичко възможно да победим. Трябва да ги подкрепяме момчетата, защото те са бъдещето. Обнадеждени сме, защото играят добре.“, заяви преди утрешния сблъсък старши треньорът на тима Красимир Бислимов.

През миналия сезон Спартак (Плевен) надделя с 2:0 у дома над дубъла на Лудогорец.

СНИМКА: spartak-pleven.bg