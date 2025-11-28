Колумбийският колоездач бе осъден в Монако

Колумбийският спринтьор Фернандо Гавириа, който е сред най-бързите колоездачи в последните десет години, бе осъден в Монако за шофиране в нетрезво състояние, предаде АФП.

31-годишният състезател, който живее в Монако от дълги години, получи присъда от 2 години затвор условно, глоба от 5000 евро и две години забрана да шофира в Княжеството. Съдебното дело започна във вторник - деня, в който Гавириа подписа договор с испанския тим Каха Рурал Сегурос.

Той е бил проверен на 22 октомври в средата на деня заради опасно шофиране, а пробата му е отчела близо 2,4 промила алкохол в кръвта. Пред съда той обясни, че е бил в стрес заради работата си и семейни проблеми. Колумбиецът е изпил няколко коктейла, преди да се качи на автомобила си и да търси къде да яде, написа вестник "Монако Матен".

Фернандо Гавириа е просионален състезател от 2015, като има 52 победи, но последната му е от Обиколката на Колумбия през февруари 2024. През тази година отборът му Мовистар не го селектира за нито едно от големите състезания - Обиколките на Франция, Италия и Испания.