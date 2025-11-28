Популярни
Вход / Регистрирай се
Реваншът Александър Волкановски - Диего Лопес ще оглави UFC 325

  • 28 ное 2025 | 13:56
Александър Волкановски ще се изправи отново срещу Диего Лопес в дългоочакван реванш.

В четвъртък президентът на UFC Дейна Уайт обяви по време на живо предаване в Instagram, че Волкановски ще защитава титлата си срещу Лопес в главното събитие на UFC 325. Галавечерта ще се проведе в Сидни, Австралия, на 31 януари (1 февруари местно време).

Волкановски победи Лопес през април на UFC 314, за да спечели овакантената титла и да започне втория си период като шампион в категория перо. Поясът беше освободен от Илия Топурия в очакване на преминаването му в лека категория, където Топурия успешно стана шампион със зашеметяващ нокаут над Чарлс Оливейра на UFC 317.

След загубата си от Волкановски, Лопес бързо се завърна към победите с нокаут във втория рунд срещу Жан Силва в основния двубой на Noche UFC 3. С този успех той нанесе първа загуба на Силва в UFC и прекъсна победната му серия от 13 мача.

Въпреки че Лопес загуби с оспорвано съдийско решение в първата среща с Волкановски, моментът за реванша изглежда странен. Двама непобедени претенденти очакват своя шанс: Мовсар Евлоев (19-0), който не се е състезавал през 2025 г. и пропусна известно време поради контузия, и Лирон Мърфи (16-0-1), който идва след зрелищен нокаут в първия рунд срещу бившата звезда на Bellator Арън Пико.

Слуховете сочеха Мърфи като следващия претендент за титлата, като самият Волкановски беше заявил, че този мач е „логичният избор“. Сега обаче изглежда, че Мърфи ще трябва да изчака или да приеме друг двубой, след като реваншът Волкановски срещу Лопес 2 е официално потвърден.

Малко след обявяването Мърфи изрази разочарованието си в социалните мрежи:

„Най-много ме боли, че пропускам възможността да се бия с един от най-великите в историята на категория перо. Вече не става въпрос за това кой е най-добрият, а кой е най-популярният.“

Междувременно Илия Топурия публикува изявление, в което декларира, че няма да се бие през първото тримесечие на 2026 г.

