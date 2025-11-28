Интермарше-Уонти обяви раздялата със спринтьора Биниам Гирмай

Белгийският колоездачен отбор Интермарше-Уонти, който е напът да се обедини с формацията Лото, обяви в петък раздялата със спринтьора Биниам Гирмай, който бе звездата на тима, съобщи АФП. От отбора не уточниха къде ще продължи кариерата на състезателя от Еритрея.

"Изключителното приключение на Биниам Гирмай с Интермарше-Уонти приближава до края си след четири години и половина на забележителни успехи", написаха от тима в комюнике.

25-годишният Гирмай писа история с отбора, като спечели Гент-Вевелгем през 2022, както и три етапа от Обиколката на Франция през 2024, като по този начин стана първият тъмнокож колоездач с подобни успехи. Като цяло "Бини" постигна 12 победи и около 40 пъти бе на подиума на различни състезания.

Гирмай има договор до 2028, но получи разрешение да подпише с друг отбор. Напоследък неговото име се свързва в отбора на Израел, който обаче е в процес на смяна на името си, структурата и националността заради протестите на пропалестинските активисти.