  Джейлън Уилямс се завръща за "Гръмотевиците"

Джейлън Уилямс се завръща за "Гръмотевиците"

  • 28 ное 2025 | 12:54
Джейлън Уилямс се завръща за "Гръмотевиците"

Гардът-крило на Оклахома Сити Тъндър Джейлън Уилямс се е възстановил от контузията си в китката и ще се завърне в игра за “Гръмотевиците” в НБА.

24-годишният Уилямс претърпя операция на дясната китка през юли, след като игра с разкъсан лигамент по пътя към шампионската титла през миналия сезон. Той все още не е играл през настоящия сезон и се очаква да се появи за първи път на паркета в домакинството на “Гръмотевиците” срещу Финикс Сънс в петък.

Оклахома Сити Тъндър започна сезона с 18 победи и само една загуба дори без Уилямс, който беше с ключова роля за спечелването на титлата на НБА с 21,6 точки, 5,1 асистенции и 5,3 борби средно на мач.

Снимки: Gettyimages

