Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Стеф Къри аут за поне седмица

Стеф Къри аут за поне седмица

  • 28 ное 2025 | 12:19
  • 263
  • 1
Стеф Къри аут за поне седмица

Двукратният носител на приза за “Най-полезен играч” (MVP) в НБА Стеф Къри ще пропусне най-малко седмица от сезона на Голдън Стейт Уориърс заради контузия в бедрото, съобщи ESPN.

След изследване с ядрено-магнитен резонанс медицинският екип на отбора е установил разтежение на четириглавия бедрен мускул, заради което се налага почивка и физиотерапия. След седмица ще бъде проведен нов тест, за да се разбере как се справя Къри с възстановяването.

37-годишната суперзвезда на “Воините” напусна паркета в последната минута при загубата със 100:104 от Хюстън Рокетс в сряда, но очакванията са да се размине без сериозни последици.

Контузията на Къри дойде няколко дни след завръщането му след отсъствие заради друга травма. Този сезон пойнт гардът е взел участие в 15 мача в НБА, в които има средно по 28,8 точки, 3,9 асистенции и 3,5 борби.

Голдън Стейт Уориърс е осми в класирането на Запад с баланс от 10 победи и 10 загуби.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Баскетбол

Уникална драма в Лондон, убийствен обрат в Белград и кошмарен старт за Италия в световните квалификации

Уникална драма в Лондон, убийствен обрат в Белград и кошмарен старт за Италия в световните квалификации

  • 28 ное 2025 | 00:18
  • 3017
  • 0
Лудост в Сърбия, вижте как феновете на Партизан посрещнаха големия Желко Обрадович!

Лудост в Сърбия, вижте как феновете на Партизан посрещнаха големия Желко Обрадович!

  • 27 ное 2025 | 22:57
  • 11134
  • 3
Любо Минчев: Доволен съм от старанието на всички играчи

Любо Минчев: Доволен съм от старанието на всички играчи

  • 27 ное 2025 | 22:35
  • 5667
  • 5
Александър Стоименов: Свършихме си работата

Александър Стоименов: Свършихме си работата

  • 27 ное 2025 | 22:03
  • 901
  • 0
Йордан Минчев: Не успяхме да запазим дисциплината и концентрацията през цялото време

Йордан Минчев: Не успяхме да запазим дисциплината и концентрацията през цялото време

  • 27 ное 2025 | 21:48
  • 1420
  • 0
България спечели първата битка по пътя към ЕвроБаскет 2029

България спечели първата битка по пътя към ЕвроБаскет 2029

  • 27 ное 2025 | 21:12
  • 52849
  • 31
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец разтресе Лига Европа след трилър срещу 12-ия в Испания, Станич заби хеттрик

Лудогорец разтресе Лига Европа след трилър срещу 12-ия в Испания, Станич заби хеттрик

  • 27 ное 2025 | 21:42
  • 117375
  • 380
Локо (Пд) се цели във второто място

Локо (Пд) се цели във второто място

  • 28 ное 2025 | 07:45
  • 4002
  • 5
Любопитен сблъсък в “Надежда” дава началото на кръга в efbet Лига

Любопитен сблъсък в “Надежда” дава началото на кръга в efbet Лига

  • 28 ное 2025 | 07:10
  • 4773
  • 9
Никола Цолов преди дебюта във Ф2: Нямам търпение, много съм щастлив

Никола Цолов преди дебюта във Ф2: Нямам търпение, много съм щастлив

  • 28 ное 2025 | 09:14
  • 5197
  • 7
Проблемите на Кабаков в Европа: ударен футболист и нахлуващи на терена ултраси

Проблемите на Кабаков в Европа: ударен футболист и нахлуващи на терена ултраси

  • 28 ное 2025 | 10:49
  • 8864
  • 9
Много голове и любопитни резултати в Лига Европа

Много голове и любопитни резултати в Лига Европа

  • 28 ное 2025 | 00:05
  • 33083
  • 2