Стеф Къри аут за поне седмица

Двукратният носител на приза за “Най-полезен играч” (MVP) в НБА Стеф Къри ще пропусне най-малко седмица от сезона на Голдън Стейт Уориърс заради контузия в бедрото, съобщи ESPN.

След изследване с ядрено-магнитен резонанс медицинският екип на отбора е установил разтежение на четириглавия бедрен мускул, заради което се налага почивка и физиотерапия. След седмица ще бъде проведен нов тест, за да се разбере как се справя Къри с възстановяването.

37-годишната суперзвезда на “Воините” напусна паркета в последната минута при загубата със 100:104 от Хюстън Рокетс в сряда, но очакванията са да се размине без сериозни последици.

Контузията на Къри дойде няколко дни след завръщането му след отсъствие заради друга травма. Този сезон пойнт гардът е взел участие в 15 мача в НБА, в които има средно по 28,8 точки, 3,9 асистенции и 3,5 борби.

Голдън Стейт Уориърс е осми в класирането на Запад с баланс от 10 победи и 10 загуби.

