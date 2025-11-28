Популярни
date 2025-11-28
Всички бойци на MAX FIGHT 63 се справиха с кантара

  • 28 ное 2025 | 11:13
Всички бойци на MAX FIGHT 63 се справиха с кантара

Бойците, които ще вземат участие в 63-тото издание на бойната верига MAX FIGHT преминаха успешно през официалното претегляне за събитието, което се проведе по-рано днес във волейболната зала "Левски София". В събота вечер подгряващите битки започват в 17:30 часа, а главната бойна карта, която се състои от 12 срещи, ще стартира в 19:30. Sportal.bg ще отразява основната бойна карта в реално време.

Бокс 4 рунда - Димо Тониев 59.4 кг. - Александър Ковальов 59.3 кг.

Бокс 4 рунда - Ясен Радев 56.4 кг. - Михаил Волкановски 56.4 кг.

ММА 3 рунда - Емил Незиров 67 кг. - Светослав Иванов 67.1 кг.

К-1 с ММА ръкавици 3 рунда - Даниел Гецов 70 кг. - Дима Власюк 70 кг.

Бокс 4 рунда - Георги Танчев 81.8 кг. - Андрей Санджук 79.9 кг.

Бокс 4 рунда - Тихомир Батинков 119 кг. - Ангел Русев 112 кг.

Бокс 6 рунда - Николай Дишков 80.8 кг. - Богдан Стоилов 78.5 кг.

ММА 3 рунда - Живко Стоименов 87 кг. - Максим Сорока 87 кг.

Бокс 4 рунда - Кристиян Димитров 88 кг. - Станислав Кунов 87.6 кг.

К-1 с ММА ръкавици - Мирослав Милков 86.2 кг. - Веселин Пейчев 87.3 кг.

К-1 5 рунда за титлата до 77 кг. - Мартин Копривленски 77 кг. - Виктор Монфорт 77 кг.

Муай тай с ММА ръкавици 5 рунда за титлата до 70 килограма - Мартин Петков 70 кг. - Армандо Росарио 69.9 кг.

